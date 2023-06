La marche du groupe Wagner sur Moscou a échoué, mais les ennuis de Poutine ne sont pas terminés

Yevgeniy Prigozhin, le chef de l’unité de mercenaires russes, le groupe Wagner, a retiré vendredi ses troupes de la ligne de front ukrainienne pour affronter le gouvernement russe. Après avoir apparemment pris la ville méridionale de Rostov-on-Don, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine et un avant-poste militaire critique, Prigozhin et ses troupes se sont précipités vers Moscou, s’approchant à moins de 200 kilomètres de la capitale avant d’accepter brusquement de renvoyer ses troupes. à la ligne de front.

Les événements chaotiques et rapides ont d’abord suggéré un coup d’État potentiel, Prigozhin menaçant de marcher sur Moscou et insistant sur le fait qu’il visait à éliminer la corruption au sein de la direction russe. Mais dans les 24 heures, le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait apparemment négocié un accord entre Prigozhin et le gouvernement, et Prigozhin a annoncé son intention de renvoyer ses troupes en Ukraine, alors qu’il vivra en exil apparent en Biélorussie.

« Ils voulaient dissoudre la compagnie militaire Wagner », a déclaré Prigozhin samedi. « Nous nous sommes lancés dans une marche de la justice le 23 juin. Maintenant, le moment est venu où le sang pourrait couler. Comprendre la responsabilité [for the chance] que le sang russe sera versé d’un côté, nous retournons nos colonnes et retournons aux camps de campagne comme prévu.

Les mercenaires de Wagner, dont beaucoup ont été recrutés dans les colonies pénitentiaires russes, ont joué un rôle crucial dans l’effort de guerre de la Russie en Ukraine, mais ces derniers mois, Prigozhin a fustigé les dirigeants militaires russes pour leur mauvaise planification et prise de décision, ainsi que pour ce qu’il considérait comme le manque de soutien pour ses troupes. Prigozhin a eu un conflit pointu avec Le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov sur le manque de munitions de son groupe, menaçant même de quitter la ligne de front dans la ville ukrainienne de Bakhmut en mai si ses demandes n’étaient pas satisfaites. Vendredi, Prigozhin a semblé monter son attaque la plus effrontée et la plus désespérée à ce jour contre l’appareil de défense et les dirigeants russes en général.

Prigozhin et son groupe ont l’efficacité militaire qui manque aux troupes russes régulières, mais cela ne suffisait pas à lui seul à donner à Prigozin l’influence qu’il recherchait au sein du ministère de la Défense. Il ne suffisait pas non plus d’amener d’autres membres du gouvernement russe à ses côtés, ce qui aurait été essentiel pour une tentative de coup d’État efficace – si telle était bien son intention.

Qu’est-ce que le groupe Wagner ?

Le groupe Wagner est l’armée privée de Prigozhin, créée initialement pour poursuivre les objectifs militaires de la Russie tout en donnant au gouvernement un déni plausible d’une implication réelle.

Prigozhin fait depuis longtemps partie du cercle du président russe Vladimir Poutine, mais il ne fait pas partie des élites russes classiques. Le condamné devenu vendeur de hot-dogs a finalement remporté des contrats gouvernementaux lucratifs pour la restauration et la construction grâce à son entreprise Concord Group; en 2014, il a commencé à construire l’organisation paramilitaire connue sous le nom de Groupe Wagner. Initialement utilisés lors de l’invasion de la Crimée par la Russie cette année-là, les soi-disant « petits hommes verts » ont également commencé à apparaître ailleurs – en Syrie, où la Russie soutient le régime du dictateur Bachar al-Assad, et au Mali et en République centrafricaine, aussi.

Wagner a été accusé d’avoir participé à d’horribles violations des droits de l’homme, plus récemment au Mali, où la junte militaire a passé un contrat avec la force combattante pour tenter d’arracher le contrôle aux groupes extrémistes islamistes qui dominent certaines parties du pays.

Prigozhin a longtemps été le chef présumé du groupe, mais n’avait jamais publiquement revendiqué ce rôle jusqu’à ce que Wagner soit recruté pour combattre en Ukraine. Comme Jen Kirby de Vox l’a rapporté en mars :

« Le groupe Wagner est sorti de l’ombre », a déclaré Samuel Ramani, chercheur associé au Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de recherche sur la défense à Londres, et auteur de La Russie en Afrique. « Prigozhin prétend maintenant qu’il supervise le groupe Wagner, et il promeut activement et agressivement Wagner comme symbole de ce nouveau type de patriotisme russe. »

Qu’est-ce que cela signifie pour Poutine et les dirigeants russes ?

La marche de Prigozhin sur Moscou a commencé en représailles à une supposée attaque du ministère russe de la Défense contre un camp de Wagner. Comme l’a rapporté le Guardian vendredi, Prigozhin a accusé les forces russes d’avoir lancé une attaque à la roquette qui a tué les forces de Wagner, déclenchant soi-disant le plan de Prigozhin pour amener le combat à Moscou.

« Ceux qui ont détruit aujourd’hui nos gars, qui ont détruit des dizaines, des dizaines de milliers de vies de soldats russes seront punis. Je demande : personne ne résiste », a déclaré Prigozhin dans l’un des nombreux enregistrements publiés vendredi. Prigozhin a affirmé avoir 25 000 combattants à sa disposition; cependant, le vrai nombre est difficile à vérifier.

Prigozhin et ses hommes se sont déplacés rapidement, passant de Rostov-on-Don, à environ 1 000 kilomètres de Moscou à moins de 200 kilomètres en quelques heures avant de faire demi-tour.

Bien que Poutine soit hors de danger immédiat, il est toujours dans une position profondément inconfortable. Les dirigeants du Kremlin et les gouvernements locaux ont démontré leur loyauté tout au long de la brève épreuve, en publiant des vidéos de soutien à Telegram, mais la marche de Prigozhin a été la tentative la plus effrontée contre Poutine au cours de ses 20 années au pouvoir. Alors que d’autres politiciens comme Aleksey Navalny, Ilya Yashin et Vladimir Kara-Murza et des militants comme Pussy Riot ont défié la corruption, la répression et la mainmise de Poutine sur le pouvoir, aucun d’entre eux n’a une armée derrière eux.

Le défi de Prigozhin à l’autorité de Poutine était très visible et a provoqué une anxiété très claire au sein des dirigeants russes. Les forces de sécurité étaient en état d’alerte maximale à Moscou, alors même que la vie semblait continuer relativement normalement.

Alors que Prigozhin se dirige vers un exil apparent en Biélorussie, ce qui va suivre pour la Russie est autant un mystère que les événements des dernières 24 heures.

Qu’est-ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine ?

Bien que Prigozhin et ses troupes se soient retournés vers les lignes de front, le bref sursis pourrait s’avérer utile pour les combattants ukrainiens qui tentent de reprendre Bakhmut et d’autres régions du sud. De plus, le rôle futur de Prigozhin dans l’appareil de Wagner n’est pas clair. Il y a d’autres chefs au sein de la milice et quelqu’un pourrait prendre la place de Prigozhin, mais l’incertitude est susceptible d’avoir un effet sur l’effort de guerre alors que les troupes de Wagner retournent vers l’Ukraine.

Dans quelle mesure le risque d’un coup d’État ou de la perte du pouvoir de Poutine est-il réel ?

Tout coup d’État réussi repose sur quelques éléments : un État central faible, une relation controversée entre l’armée et le gouvernement civil, et des alliés à l’intérieur prêts à soutenir une tentative de renversement. Si la tentative de Prigozhin avait réussi, cela aurait été une véritable valeur aberrante, a déclaré Graeme Robertson, professeur de sciences politiques à l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill à Vox.

« Je ne sais pas quels alliés il a au Kremlin, s’il y en a. Il a évidemment des liens avec les oligarques de Saint-Pétersbourg et les personnes super riches autour de Poutine », a déclaré Robertson. « Mais il a toujours été un peu une figure extérieure. » Sans les initiés politiques, Prigozhin aurait peut-être pu exiger l’attention du Kremlin et semer le chaos pendant quelques jours ou semaines, mais cela n’aurait probablement pas pu aller beaucoup plus loin.

La marche ratée de Prigozhin a donné un aperçu de la force de l’État central, que Poutine a intentionnellement conçu pendant son règne, a déclaré Robertson à Vox. « [Putin] a passé les 15 dernières années à essayer de protéger ce régime contre les coups d’État. L’une des choses essentielles que tout politologue vous dira, c’est que vous avez besoin de beaucoup de forces de sécurité distinctes pour rendre la coordination d’un coup d’État extrêmement difficile – Poutine a été un fanatique en créant de nombreuses institutions armées et militarisées différentes dans un essayer de rendre vraiment difficile la coordination de quoi que ce soit contre lui.

Que se passe-t-il ensuite ?

En Russie, c’est difficile à dire; la politique est si secrète et les motivations des dirigeants si opaques qu’il est presque impossible de prédire les prochains développements. Bien que Poutine ait apparemment terminé ce bref défi à son autorité, les choses ne reviendront probablement pas à la normale pour lui, comme l’a tweeté samedi Sam Greene, directeur de la résilience démocratique au Centre d’analyse des politiques européennes.

« Ma pensée principale, alors que Prigozhin renvoie ses hommes à la base, est que ce n’est pas encore fini. » Greene a écrit. « Je ne dis pas que Prigozhin va réessayer. Mais mon fort sentiment est que les défis de Poutine ne font que commencer.

Le fait que Loukachenko, l’un des rares alliés de Poutine – en fait, son subordonné apparent – ​​ait négocié cette résolution est susceptible d’être très embarrassant pour Poutine. Plutôt que de se débarrasser rapidement de Prigozhin au fur et à mesure qu’il avançait, Poutine s’est appuyé sur un autre chef pour résoudre ses problèmes – et Prigozhin est apparu comme le parti le plus mature et le plus calme, selon Greene.

«Ce sera également le sujet de conversation autour de dizaines de millions de tables de cuisine, et les gens débattront pour savoir si Poutine avait raison ou tort. Des choses auparavant inimaginables, comme un changement de direction, peuvent devenir plus plausibles », il a écrit.

Qu’est-ce que cela signifie pour le peuple russe ?

Comme pour les précédents défis au pouvoir de Poutine, le peuple russe subira une nouvelle répression, a déclaré Robertson, bien que la forme que cela prendra reste à voir. « Il pourrait s’agir de purges dans les rangs des forces de sécurité s’il s’avère, après enquête, qu’il y a eu une collaboration ou un soutien pour Prigozhin », a déclaré Robertson à Vox.

Poutine a promulgué une législation anti-LGBTQ sévère et d’autres mesures répressives à la suite des protestations contre les élections législatives fictives et le retour de Poutine à la présidence. Après que des manifestations anti-guerre ont éclaté l’année dernière en réponse à l’invasion de l’Ukraine, la Douma et le Kremlin ont décrété des sanctions de plus en plus sévères pour avoir dénoncé la guerre.

« À chaque étape de cette guerre – à chaque étape depuis 2012 – nous avons vu Poutine répondre aux défis et aux menaces par plus de répression. À chaque fois », a déclaré Robertson. « Parfois, il est difficile de penser à quel point vous pouvez être plus répressif […]. Mais je m’attendrais, si l’on se fie au passé, à ce qu’il y ait encore plus de répression que ce que nous avons vu auparavant.

Que va-t-il arriver à Prigojine ?

« Je pense que le fait qu’il ait choisi de parler si fort, si grossièrement, si agressivement signale qu’il n’a pas d’alliés significatifs, et qu’il tentait une sorte de geste désespéré pour se sauver d’une situation de plus en plus difficile, et cela pour me semble être le dernier lancer de dés », a déclaré Robertson à Vox.

Après cet ultime effort pour sortir de la guerre en Ukraine, il semble que Prigozhin ait réalisé son souhait, mais peut-être pas de la manière qu’il avait imaginée. Dans le cadre de l’accord visant à se détourner de Moscou, rapporte Reuters, Prigozhin déménagera en Biélorussie et le FSB, l’appareil de sécurité de l’État russe, abandonnera ses charges pénales contre lui.

Bien que le chaos soit terminé pour le moment, les événements des dernières 24 heures ne s’effaceront pas, a tweeté Greene après que Prigozhin ait accepté d’arrêter sa marche vers Moscou. « En effet, il est difficile de voir comment quelqu’un se réveille à Moscou demain et prétend que cela ne s’est pas produit par hasard », a-t-il écrit. « Quelque chose devra donner. »