La marche du cimetière d’Oswego est prévue pour le 6 octobre – Shaw Local

Les réservations sont toujours disponibles pour la populaire promenade du cimetière d’Oswego, prévue le jeudi 6 octobre de 17 h à 21 h au cimetière du canton d’Oswego situé sur la rue Main Sud à Oswego.

Les « fantômes » de cette année incluent Margaret Young, première colon et militante pour la tempérance ; le riche homme d’affaires et ancien propriétaire de journal Charles Clinton et Robert Cameron qui ont poursuivi Clinton ; la première colone Ann Eliza DeVoe; et Charlotte Murphy, épouse du politicien et avocat d’Oswego Wright Murphy.

Toutes les 20 minutes, à partir de 17 h, des groupes de visiteurs seront guidés à travers le cimetière où ils entendront de brèves présentations par les « fantômes » des premiers résidents d’Oswego qui sont enterrés dans le cimetière. Les “fantômes” raconteront des événements de leur vie et l’histoire qui se passait autour d’eux.

Les participants doivent pouvoir marcher pendant 45 minutes, porter des chaussures confortables et sont encouragés à apporter des lampes de poche. Un adulte doit accompagner tous les enfants.

Les réservations, 5 $ par personne, sont requises.

Inscrivez-vous pour réserver un créneau horaire spécifique en appelant le Oswegoland Park District au 630-554-1010, ou en visitant oswegolandparkdistrict.org et en cliquant sur “Programmes et événements”. Vous pouvez également vous inscrire en visitant le site Web du Little WhiteSchool Museum, littlewhiteschoolmuseum.org, en cliquant sur “Oswego Cemetery Walk – Oct. 6” dans la barre latérale droite, puis en cliquant sur “Register Here!” lien.

La promenade du cimetière d’Oswego est organisée par le district du parc d’Oswegoland en partenariat avec l’association du patrimoine d’Oswegoland.