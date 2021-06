La marche d’extrême droite teste la nouvelle coalition israélienne, au milieu des menaces du Hamas

JERUSALEM – Le nouveau gouvernement de coalition fragile d’Israël a fait face à un premier test de son unité après avoir autorisé mardi soir des militants juifs d’extrême droite à traverser les zones palestiniennes de Jérusalem, provoquant la colère de certaines parties de l’alliance et suscitant des menaces de la part du groupe militant Hamas. La marche est une version reprogrammée d’une procession d’extrême droite avortée initialement prévue pour le mois dernier, que le groupe a citée pour justifier les tirs de roquettes vers Jérusalem le 10 mai, déclenchant une guerre aérienne de 11 jours entre le Hamas et Israël. La situation a mis en évidence les faiblesses de la nouvelle coalition, qui a remplacé dimanche soir le plus ancien dirigeant d’Israël, Benjamin Netanyahu, lors d’un vote de confiance au Parlement qui a été adopté par une seule voix – 60 contre 59, avec une abstention. Le bloc est une alliance lourde de la droite dure, de la gauche et du centre, ainsi que, pour la première fois, un parti arabe indépendant, partageant peu de terrain d’entente au-delà d’un désir d’empêcher M. Netanyahu de revenir au pouvoir.

Pour la droite et de nombreux membres centristes de l’alliance, y compris Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre d’extrême droite, la marche est une question de fierté nationale : une célébration de leur droit de traverser les zones de Jérusalem capturées par Israël pendant la guerre de 1967. guerre arabo-israélienne, qu’Israël considère désormais comme faisant partie de sa capitale indivise. Connu sous le nom de « marche des drapeaux », l’événement a lieu chaque année et présente des milliers de manifestants brandissant des drapeaux israéliens, mais a été avorté en mai à cause des tirs de roquettes depuis Gaza.

L’un des derniers actes du gouvernement Netanyahu a été de reporter la marche à mardi. La décision a été confirmée dès son premier jour de mandat par Omer Bar-Lev, le nouveau ministre de centre-gauche de la Sécurité publique – à la louange de ses nouveaux alliés de droite. « Je félicite le ministre de la Sécurité publique Omer Bar-Lev pour sa décision d’organiser la danse du drapeau demain », tweeté Nir Orbach, un membre d’extrême droite de la coalition qui a failli se retirer de l’alliance avant le vote de confiance. « La danse du drapeau fait partie de la culture du sionisme religieux et a lieu régulièrement. Cela n’a pas besoin d’être une danse politique ou une preuve de gouvernance, cela doit être une démonstration de joie. » Mais pour les membres arabes et de gauche de la coalition, c’est un geste provocateur. Cela offense les Palestiniens, qui ne célèbrent pas la prise de Jérusalem-Est, qui est toujours considérée comme occupée par une grande partie du monde, et qui espèrent qu’elle deviendra un jour la capitale d’un État palestinien. Les familles palestiniennes vivant sur le parcours de la marche barricadent souvent leurs maisons et leurs magasins en prévision des abus et de la violence des manifestants. Suite à la décision d’autoriser la marche, le principal envoyé des Nations Unies dans la région, Tor Wennesland, averti de la montée des tensions et a demandé à toutes les parties « d’éviter toute provocation qui pourrait conduire à une autre série de confrontations ».

Le département d’État américain a interdit à ses employés d’entrer dans la vieille ville de Jérusalem, où les manifestants doivent traverser les quartiers palestiniens en route vers le mur occidental, un site sacré du judaïsme. La violence intercommunautaire entre Juifs et Arabes à Jérusalem et à travers Israël a constitué la toile de fond de la récente guerre, et certains craignent une résurgence. Mossi Raz, un député du Meretz, un parti de gauche qui contrôle trois ministères dans le nouveau gouvernement, a comparé la marche à la tenue d’un défilé des fiertés dans un quartier ultra-orthodoxe. « Si nous savons que c’est dangereux, pourquoi en avons-nous besoin ? » a-t-il déclaré mardi dans une interview à la radio. « Ils sont intéressés par la provocation. Mansour Abbas, le chef de Raam, un parti islamiste arabe au sein de la coalition, a déclaré qu’il n’avait pas soulevé la question avec M. Bennett, et a minimisé l’idée de laisser cela devenir un coin entre les partenaires de la coalition. « Si nous nous disputons sur tout, il ne fait aucun doute que cette coalition va s’effondrer », a déclaré M. Abbas dans une interview à la radio mardi. Mais il a néanmoins également qualifié la marche de provocation. « J’espère que cela se passera sans escalade, mais Jérusalem est une ville sensible », a-t-il déclaré. « Le monde entier regarde ce qui s’y passe et y réagit. »