La Marche des momies sur le thème d’Halloween demande une réforme de la garde d’enfants

LONDRES (AP) – Des manifestants en costumes d’Halloween ont défilé samedi dans des villes de Grande-Bretagne pour exiger des services de garde d’enfants plus abordables.

La Marche des momies a été appelée pour exiger des réformes des règles britanniques en matière de garde d’enfants, de congé parental et de travail flexible qui, selon les organisateurs, empêchent de nombreux parents – principalement des mères – de retourner sur le marché du travail.

Des manifestations ont eu lieu dans des villes telles que Manchester, Cardiff, Glasgow et Belfast. Des centaines de manifestants ont marché de Trafalgar Square à Londres jusqu’au Parlement, y compris des familles avec des enfants portant des bandages, des costumes de vampire et des chapeaux de sorcière.

Parmi les pancartes et les banderoles, il y avait des pancartes disant “Élever des enfants n’est pas une bousculade” et “Quand c’est moins cher de rester à la maison que de travailler, alors le système est dirigé par un crétin”.

La Grande-Bretagne a l’un des coûts de garde d’enfants les plus élevés parmi 38 pays développés de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

« Nous avons une crise du coût de la vie et une économie qui ne croît pas. Vous ne pouvez pas résoudre l’un ou l’autre de ces défis sans investir dans la garde d’enfants », a déclaré la députée travailliste de l’opposition Stella Creasy, qui a assisté à la marche de Londres.

«Pour moi, investir dans la garde d’enfants est payant, car plus les femmes – et ce sont principalement les femmes qui sont pénalisées par cela – peuvent travailler, plus les familles peuvent faire des choix qui leur conviennent», a-t-elle déclaré.

The Associated Press