La marche de sensibilisation à la SLA aura lieu à Byron – Shaw Local

BYRON – Une marche de sensibilisation et de collecte de fonds pour la SLA aura lieu dimanche à 10 h au Joe Parks Athletic Complex, 1113 W. Second St., Byron. Les inscriptions et les enregistrements commencent à 8h30. Il est libre de participer.

L’événement est organisé par l’ALS Association Greater Chicago. Le thème de cette année est “Sunflower Field of Dreams”, soulignant le lien de la maladie avec le baseball à travers le diagnostic de Lou Gehrig en 1939.

La SLA est une maladie neuromusculaire mortelle. L’Association SLA est le seul organisme de santé national à but non lucratif qui se consacre uniquement à la lutte contre cette maladie. Pour vous inscrire, faire un don ou visiter bénévolement web.alsa.org/northernil ou appelez le 312-932-0000.