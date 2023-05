La marche de l’Inter Milan au bord de la finale de la Ligue des champions doit beaucoup à la victoire sur Barcelone

Lorsque l’Inter Milan a lancé sa campagne en Ligue des champions avec une défaite à domicile contre le Bayern Munich, peu de gens auraient imaginé que huit mois plus tard, les Nerazzurri seraient au bord de leur première finale en plus d’une décennie.

Mais c’est la situation dans laquelle se trouve l’Inter alors qu’il prend une avance de 2-0 lors du match retour de sa série de demi-finales contre l’AC Milan mardi, après avoir largement dominé son rival de la ville lors du premier match à San Siro la semaine dernière.

En septembre, il semblait peu probable que l’Inter dépasse même la phase de groupes.

L’équipe de Simone Inzaghi venait de perdre 2-0 à domicile contre le Bayern, favori pour se qualifier du groupe avec Barcelone. Mais l’Inter a réussi à battre Barcelone à domicile et à faire match nul 3-3 en Espagne.

Ja Morant suspendu par Memphis Grizzlies après l’apparition d’une autre vidéo d’armes à feu sur les réseaux sociaux

Et ce sont ces matches qui ont donné à l’équipe de l’Inter la conviction qu’elle pouvait se battre pour son premier titre européen depuis qu’elle a remporté la ligue, la Coupe d’Italie et la Ligue des champions sous José Mourinho en 2010.

« Nous travaillons ensemble sept jours sur sept, nous avons traversé des moments difficiles, le travail est celui de tout le staff, nous passons des heures enfermés au bureau », a déclaré l’entraîneur adjoint de l’Inter Massimiliano Farris. « Simone dans de nombreuses situations nous a donné l’enthousiasme de ne pas abandonner, mais nous nous sommes tous entraidés.

« Comme après la défaite en Ligue des champions contre le Bayern quand tout le monde pensait déjà que nous étions perdus. À ce moment-là, Simone a dit: « OK, nous pouvons le faire contre Barcelone, essayons. » Et de Barcelone, la course européenne a commencé.

L’Inter se dirige vers le match de mardi sur une série de sept victoires toutes compétitions confondues. Cela l’a laissé au bord d’un autre triplé après avoir battu Milan en Super Coupe d’Italie en janvier et s’être également qualifié pour la finale de la Coupe d’Italie.

Comment Barcelone a remporté son premier titre en Liga depuis la sortie de Messi

De plus, l’attaque de l’Inter tire. L’attaquant vétéran Edin Džeko a marqué trois fois au cours de cette course, Lautaro Martínez a marqué six fois et Romelu Lukaku a marqué cinq buts alors que l’international belge semble enfin revenu à son meilleur niveau.

« (Lukaku) est un gars formidable. Il a du cœur, de la sympathie, de l’empathie », a déclaré Farris. « Dans la première partie de la saison, il nous a beaucoup manqué, je pense que nous voyons le vrai Romelu en ce moment, vous voyez à quel point il est un facteur dans tant de matchs. »

L’Inter est également sur la bonne voie pour se qualifier pour la compétition de la Ligue des champions de la saison prochaine car il est troisième de Serie A, un point au-dessus de la Lazio et cinq au-dessus de la cinquième place de Milan avec trois tours restants.

En effet, gagner la Ligue des champions pourrait être la seule voie de Milan vers la compétition de la saison prochaine après la défaite 2-0 de samedi contre Spezia, menacée de relégation. Gagner le titre de la Ligue des champions garantit une place dans le tournoi de la saison prochaine si une équipe ne se qualifie pas lors de sa compétition nationale.

« A ce stade, étant donné où nous en sommes dans la ligue, c’est le plus gros match de la saison », a déclaré l’entraîneur milanais Stefano Pioli. « Nous savons que nous devons réaliser une performance massive, nous devons y aller en croyant que nous pouvons battre l’Inter.

« Battre l’Inter signifie que nous sommes sur la bonne voie pour nous qualifier. Nous devons bien jouer. Je pense que nous avons la chance de le faire.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)