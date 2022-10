La marche de Joliet revient à Will County Take Back the Night – Shaw Local

Les noms de 61 femmes et enfants, âgés de 1 à 89 ans, ont été lus à haute voix lors d’une veillée qui faisait partie de Will County Take Back the Night jeudi.

Ils ont tous été victimes d’homicide au cours des 10 dernières années seulement dans le comté de Will, un bilan qui explique la raison du rassemblement annuel qui montre le soutien aux victimes de violence domestique et s’engage à faire quelque chose à ce sujet.

Jeudi, un panneau à Take Back the Night au Hufford Junior High School de Joliet répertorie les femmes et les enfants victimes de violence domestique dans le comté de Will. 20 octobre 2022. (Bob Okon)

L’événement a eu lieu pratiquement au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. Ainsi, Take Back the Night jeudi était un retour dans les rues pour ceux qui sont venus défiler le long d’une section de l’avenue Larkin à Joliet.

“Cette année sera ma 21e année de marche”, a déclaré Tiffany Byas de Joliet. « J’ai marché pour tant de personnes. Le numéro un est ma mère. Ma mère a été assassinée dans un triple homicide en 2001. »

Byas se souvient de sa mère, Marilyn Byas, mais aussi de deux cousins. Ladeanna Hite a été tuée en 2008 et Ashley Tucker a été tuée en 2018.

Tiffiney Byas de Joliet se lève pour le serment d’allégeance au début de la cérémonie Take Back the Night dans l’auditorium du Hufford Junior High School à Joliet le jeudi 20 octobre 2022. (Bob Okon)

“C’est pourquoi il est si important que je vienne ici chaque année”, a déclaré Byas.

Byas faisait partie des femmes qui se sont levées et ont aligné les allées de l’auditorium du Hufford Junior High School pour chacun des noms de victimes qui ont été lus et ont donné une idée de l’ampleur de l’impact de la violence domestique.

“Nous marchons pour ceux qui ne le peuvent pas”, a déclaré Amirrah Abou-Youssef, co-présidente du comité Take Back The Night, après la lecture des noms. « Nous parlons pour les sans-voix. Pour ceux qui sont ici, puissent-ils ne jamais être ajoutés à la liste.

Des femmes bordent les allées du Hufford Junior High School à Joliet jeudi à Take Back the Night pour représenter les femmes et les enfants victimes de violence domestique dans le comté de Will depuis 2012. 20 octobre 2022. (Bob Okon)

L’un des objectifs de Take Back the Night est de fournir aux femmes des informations et des ressources disponibles pour s’éloigner des conjoints et partenaires violents. L’événement comprenait une foire aux ressources, et certains de ceux qui y ont participé ont pleuré en parlant de l’importance de la cause.

Le simple fait de faire des signes pour la marche peut être une expérience émouvante, a déclaré Chrissy Monaco, présidente du Joliet Junior Women’s Club.

Le Joliet Junior Women’s Club et ses bénévoles font des pancartes pour la marche depuis 2006, une contribution qui a été reconnue par une plaque du comité Take Back the Night. Les enfants survivants des victimes se joignent parfois à la fabrication des signes.

Les membres et les bénévoles du Joliet Junior Women’s Club font des pancartes à l’école secondaire Hufford de Joliet jeudi pour la marche Take Back the Night. 20 octobre 2022. (Bob Okon)

“Cela vous brise le cœur quand vous voyez ce petit enfant écrire une pancarte qui dit:” Ma mère me manque “”, a déclaré Monaco.

Parmi les fournisseurs de ressources de Take Back the Night figurait Rise From the Ashes, une organisation qui fournit des services juridiques pro bono aux victimes de violence domestique.

La fondatrice de Rise From the Ashes, Stephanie Austin, était la conférencière principale de l’événement et a raconté sa propre expérience en tant qu’épouse maltraitée qu’elle a documentée en ligne sous le nom d’Eden Strong.

Beth Colvin, présidente du Zonta Club de la région de Joliet, est à la table du club lors de l’événement Take Back the Night jeudi au Hufford Junior High School de Joliet. 20 octobre 2022. (Bob Okon)

Austin a raconté comment elle avait appris en racontant son histoire qu’elle n’était pas seule.

“Je voulais voir si quelqu’un vivait quelque chose comme ça”, a-t-elle déclaré. “Les vannes se sont ouvertes.”

Austin a déclaré que son expérience était une leçon sur la nécessité de se tourner vers les autres pour sortir d’une relation abusive et commencer une nouvelle vie.

“J’ai réussi parce que j’ai commencé à partager mes histoires et que les gens sont venus à côté de moi”, a-t-elle déclaré aux personnes réunies pour Take Back the Night. « Regardez tout le monde ici. Ce sont des gens qui vous aideront.