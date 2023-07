La marche annuelle du jardin des maîtres jardiniers du comté de DeKalb est prévue pour le 15 juillet – Shaw Local

SYCOMORE – Les maîtres jardiniers du comté de DeKalb Extension de l’Université de l’Illinois organiseront leur 15e Garden Walk annuel pour présenter divers styles de jardinage.

La promenade du jardin aura lieu de 9 h à 15 h le 15 juillet à Sycamore, DeKalb et Kirkland, selon un communiqué de presse.

La promenade propose des visites autoguidées de sept jardins privés et d’un jardin pédagogique. Les participants sont encouragés à ne pas amener d’animaux de compagnie. Les Maîtres Jardiniers proposent également des accessoires de jardin légèrement usagés pour un don volontaire. Les bénéfices soutiendront l’extension.

Les jardins présentés dans la promenade comprennent:

Jardin Christensen-Cowley : Amanda Christensen et Ned Cowley ont jardiné leur maison au cours des 10 dernières années. Le jardin a été enregistré à l’échelle nationale en tant que jardin d’exposition d’hémérocalles en 2017. La propriété met l’accent sur 800 cultivars différents d’hémérocalles. Les cultivars sont étiquetés avec un nom, un hybrideur et une date d’enregistrement. Les parterres de jardin ont pour thème « Politique », « Nature », « Passion », « Vampires », « Sorcières » et « Cheers ! » La cour comprend également des fondations, des bermes et des plates-bandes de vivaces surélevées.

Jardin Fauci : Julia et Dominick Fauci ont commencé à mettre à jour leur jardin à l’été 2015. Le jardin comprend un jardin de pluie, un panneau solaire, des pommiers, un potager, un jardin de pollinisateurs, des arbustes à fleurs, des conifères et une haie d’arborvitae. Les participants peuvent voir un jardin miniature, une pagode et une porte lunaire, un chemin tortueux, un salon de thé et un fac-similé du mont Fuji. Des fleurs de saison seront exposées. Les Faucis ont déjà participé à la Garden Walk en 2010.

Hamingson Garden : Karen et Dan Hamingson jardinent depuis 51 ans. La propriété des Hamingson abrite des plantes forestières indigènes, notamment des bois de fer, des chênes, des érables et des caryers. Les jardins comprennent des fougères, de la mousse et plus de 40 variations d’hostas. La propriété comprend également un étang de koi avec une chute d’eau, une maison en rondins, un hangar à machines à rondins, 1 000 pieds de passerelles en planches de bois, 600 pieds de chemins de copeaux de bois et un abri en pierre des champs.

Jardin de Lyon : Les Lyonnais jardinent dans leur maison actuelle depuis 27 ans. La cour a été conçue pour leurs enfants sourds. Le jardin comprend divers arbres et vivaces, une palissade autour d’un potager et des marches en pierre le long du côté de la maison.

Le Mayfield Monarch Waystation : Le Mayfield Monarch Waystation à Mayfield Congregational Church a commencé en 2014. L’objectif du jardin est de soutenir les populations d’insectes pollinisateurs. La waystation montre également aux participants comment utiliser les plantes indigènes dans les jardins. Le jardin dispose de bancs pour que les visiteurs se détendent et se connectent avec la nature. Les plantes de waystation sont originaires du nord de l’Illinois. Des listes des plantes du jardin et des suggestions de jardiniers amateurs sont disponibles.

Jardin Singer : Le jardin de Cary et Kay Singer est principalement axé sur un étang de koi japonais. L’étang dispose de deux systèmes de filtration d’eau intégrés avec des plantes aquatiques. L’étang est entouré d’arbustes et de vivaces. Une passerelle en pierre traverse également l’étang. Les participants peuvent écouter les chutes d’eau de l’étang et regarder les koi nager depuis un patio de jardin.

Le jardin Hamingson (Photo fournie par le bureau des extensions de l’Université de l’Illinois)

Jardin Taylor : Barbara Taylor a commencé à jardiner sa propriété il y a 30 ans. Les plantes du jardin comprennent des jonquilles, des pivoines et des hostas. Les jardins sont conçus en sections. Les plantes ne sont ni catégorisées ni étiquetées. Les participants peuvent visiter une prairie de fleurs sauvages à proximité. Le jardin comprend également des patios, un belvédère, une petite terrasse et une statuaire. Les participants peuvent également observer des artistes « en plein air » au travail dans le jardin.

Jardin Wilson : Susan et Richard Wilson jardinent leur maison depuis 16 ans. Les plantes du jardin comprennent la clématite, l’épine-vinette, le buisson ardent nain, l’hellébore et l’heuchère. Le jardin comprend une allée de gravillons, un bain d’oiseaux, des statues de lapin, un patio en béton estampé et des décorations de jardin. Le jardin des Wilson faisait également partie de la Garden Walk en 2018.

Le jardin lyonnais (Photo fournie par le bureau des extensions de l’Université de l’Illinois)

Les bracelets sont obligatoires pour y assister. Les bracelets sont disponibles jusqu’au 7 juillet. Une carte et une liste des noms et adresses des jardins sont également disponibles. Les bracelets coûtent 10 $. Pour acheter des bracelets, visitez go.illinois.edu/2023GardenWalk; le bureau d’extension de l’Université de l’Illinois du comté de DeKalb, 1350 W. Prairie Drive, Sycamore ; Jardins Blumen, 403 Edward St., Sycamore; Fleuriste Glidden, 917 W. Lincoln Highway, DeKalb ; ou The Garden Market, 2270 Oakland Drive, Sycamore.

Les premières demandes d’hébergement pour participer à l’événement sont encouragées. Pour faire une demande, composez le 815-758-8194.

Pour plus d’informations, appelez le 815-758-8194 ou envoyez un e-mail à [email protected].

Le jardin Fauci (Photo fournie par le bureau des extensions de l’Université de l’Illinois)