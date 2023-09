La marathonienne canadienne Malindi Elmore atteint le standard olympique de Paris à Berlin

Cent vingt heures de course au cours des 10 dernières semaines, ainsi que 10 rendez-vous de physiothérapie et 22 séances de musculation, ont porté leurs fruits dimanche pour Malindi Elmore.

L’athlète de 43 ans originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a atteint le critère de qualification pour le marathon olympique féminin l’été prochain à Paris, terminant 13e parmi les participantes au marathon de Berlin en deux heures 23 minutes 30 secondes.

« La clé du succès réside dans un entraînement sain et constant, accompagné d’une solide récupération, dont certaines longues. [and] travailler avec des touches de vitesse. Et toujours de la gratitude pour toute l’aide et le soutien tout au long du chemin », a-t-elle écrit dans une publication Instagram du 13 août.

Double olympienne, Elmore a pris 80 secondes de son précédent record de 2:24:50 pour remporter le titre féminin des Masters (40 ans et plus) et a terminé 11 minutes devant sa plus proche concurrente.

Elmore détient le deuxième temps le plus rapide de l’histoire par une Canadienne, derrière sa bonne amie Natasha Wodak, la résidente de Vancouver qui a battu le record national de la première à Berlin le 25 septembre dernier en 2:23:12.

« Une belle course en effet », a écrit Wodak sur X en réponse à un commentaire du mari/entraîneur d’Elmore, Graham Hood. « À seulement 18 secondes de mon record canadien. Elle m’a fait transpirer [monitoring the tracker] à 2h30 du matin mdr alors qu’elle volait dans les rues de Berlin. »

Le Canada peut qualifier jusqu’à trois athlètes au marathon féminin de Paris, la fenêtre de qualification étant ouverte jusqu’au 30 avril. Si plus de trois athlètes couraient sous la norme de 2:26:50, Athlétisme Canada et le Comité olympique canadien décideraient quelles athlètes seraient sélectionnées. nommé dans l’équipe. Si moins de trois marathoniens canadiens satisfont aux normes, un athlète pourrait participer aux Jeux olympiques en fonction de son classement mondial au cours de la période de qualification.

Pendant ce temps, le record du monde féminin est tombé dimanche, l’Ethiopienne Tigist Assefa ayant brisé le temps de 2:14:04 établi par la Kenyane Brigid Kosgei au marathon de Chicago 2019 par plus de minutes en 2:11:53.

Le parcours de Berlin est un favori des coureurs à la recherche de records du monde en raison de son terrain plat et de son temps frais. Les records masculins se sont succédé au cours des deux dernières décennies, mais Assefa a été la première à battre le record du monde féminin dans la capitale allemande depuis 2001.

Elmore, le marathonien le plus âgé de Berlin ce week-end, a parcouru la première moitié de la course de 42,2 kilomètres de dimanche en 1:11:50, a atteint 30 km en 2:23:31 et y est resté 10 km plus tard.

Se réinvente en tant que marathonienne en 2019

En août 2021, Elmore s’est classée neuvième au marathon olympique féminin, surmontant la chaleur torride de Sapporo, au Japon, pour terminer en 2:30:59. Il s’agit du meilleur résultat olympique au marathon réalisé par une Canadienne lors de Jeux non boycottés et neuf ans après que l’ancienne triathlète ait quitté la piste.

Elmore a fait ses débuts olympiques en 2004 et a terminé 37e à Athènes. Elle a pris sa retraite de la course à pied professionnelle en 2012, pour y revenir sept ans plus tard après s’être réinventée en tant que marathonienne. En janvier 2020, elle a établi le record canadien lors de sa deuxième course, avec un temps de 2:24:50 à Houston, pour décrocher sa place dans l’équipe olympique de Tokyo.

Je pense que je suis bien placé pour vivre les deux prochaines années très solides en étant en forme et en bonne santé, [with] le but ultime de [competing in] Paris. — Malindi Elmore en octobre 2022 sur les JO 2024

Berlin était le troisième marathon de l’année dernière pour cette mère de deux enfants.

En octobre dernier, Elmore a été la première Canadienne d’élite à atteindre l’arrivée du Toronto Waterfront Marathon en 2:25:14, bon pour la quatrième place au classement général de son premier marathon canadien.

« Pourquoi devrais-je arrêter maintenant ? J’aime toujours courir et je sens toujours que je m’améliore », a déclaré Elmore à CBC Sports avant l’événement de Toronto. « Je pense que je suis bien placé pour vivre les deux prochaines années très solides en étant en forme et en bonne santé, et Toronto est en quelque sorte un élément de base pour l’objectif ultime de [competing in] Paris. »

Plus tôt cette année, Elmore a remporté les honneurs canadiens en terminant deuxième au Marathon d’Ottawa, avec un temps de 2:27:45 derrière l’Éthiopien Waganesh Mekasha (2:24:47.1), mais au-dessus du standard d’entrée olympique.

Le 17 août, le marathon de Berlin était loin d’être dans l’esprit d’Elmore. Après une soirée au dîner, de la fumée remplissait le ciel alors que l’incendie de forêt de McDougall Creek, qui faisait rage pendant des jours dans l’arrière-pays, approchait de l’interface urbaine à West Kelowna, a-t-elle écrit sur Instagram.

Alors que les braises auraient parcouru plusieurs kilomètres à travers le lac Okanagan, Hood – l’ancien détenteur du record canadien du 1 500 mètres masculin – a emballé quelques affaires dans leur voiture alors qu’ils se préparaient à évacuer leur maison avec leurs deux fils.

« Les deux jours suivants ont été angoissants car non seulement notre quartier était assiégé, mais l’incendie décimait l’ouest de Kelowna et se propageait vers le nord à travers Kelowna et Lake Country », a écrit Elmore. « Nous étions encerclés et tellement inquiets pour tout le monde, les gens, les animaux domestiques, les structures, la faune, les infrastructures et les dommages à long terme causés à la ville. Il y a eu beaucoup de larmes.

« Nous sommes très reconnaissants envers les équipes de pompiers et la GRC qui ont sauvé les gens et les maisons en travaillant sans relâche pendant 48 heures alors que les conditions météorologiques leur étaient défavorables. »