La maquilleuse Allie Shehorn aurait été poignardée plus de 20 fois par son ex-petit-ami : rapport

La maquilleuse Allie Shehorn se remet après une prétendue attaque de son ex-petit-ami.

La maquilleuse de 35 ans, qui a travaillé sur des projets comme celui de Damien Chazelle Babylone et celui de Zack Snyder Lune rebelleaurait été agressée par son ex-petit-ami à son domicile de Los Angeles le 23 mai. Los Angeles Times signalé que des policiers et des pompiers ont été dépêchés dans la région de Shadow Hills en réponse aux informations faisant état d’une victime poignardée vers 4h30 du matin KTLA a rapporté que la maquilleuse avait été poignardée plus de 20 fois au cours de l’incident et qu’elle venait de déposer une ordonnance de non-communication contre son ex-petit-ami.

Allie Shehorn.

Michael Tullberg/Getty



Les amis de Shehorn, Emily MacDonald et Jed Dornoff, ont organisé une Campagne GoFundMe pour les factures médicales de la maquilleuse qui donnaient des mises à jour détaillées sur son état. Dans la description initiale, MacDonald écrit que Shehorn a été « poignardée à plusieurs reprises par son ex petit-ami » et qu’elle était « à l’hôpital, luttant pour sa vie, dans un état critique ».

« Allie est une personne remarquable, pleine de chaleur, de gentillesse et d’amour », a écrit MacDonald. « Personne ne mérite de vivre une expérience aussi traumatisante, surtout quelqu’un d’aussi compatissant et attentionné qu’Allie. Le chemin vers le rétablissement sera long et ardu, mais avec votre soutien, nous pouvons l’aider à alléger son fardeau et lui fournir l’aide financière dont elle a désespérément besoin.

Les mises à jour ont noté que Shehorn avait subi sa deuxième intervention chirurgicale le 25 mai et que son équipe médicale était « prudemment optimiste » quant à son « très stable » ce même jour. Dornoff a déclaré que ses tubes respiratoires et d’alimentation avaient été retirés le 26 mai et que les autorités avaient appréhendé son agresseur « qui tentait de fuir le pays sur les routes du Texas et du Mexique ». [border] » le 27 mai. Dornoff a également déclaré que Shehorn avait été retirée de l’unité de soins intensifs mardi. « Elle est toujours déterminée à ne pas se laisser abattre et elle essaie de surmonter la douleur pour guérir », a écrit Dornoff.

Dornoff a également déclaré qu’une femme nommée Christine White avait trouvé Shehorn après l’attaque. « Elle est comme une mère adoptive qui se soucie beaucoup d’Allie », a déclaré Dornoff. « Elle a été très courageuse et a agi rapidement lorsqu’elle a trouvé Allie en train de saigner. Merci Christine de lui avoir sauvé la vie.

MacDonald a déclaré à KTLA que même si Shehorn devra probablement passer un mois à l’hôpital, elle maintient une attitude positive. « Elle est de très bonne humeur », a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression qu’elle nous réconforte tous, et c’est un peu ce qu’est Allie. Même lorsqu’elle est au plus bas, elle cherche toujours comment elle peut aider les autres à se relever. »

La carrière de Shehorn dans la création d’effets de maquillage spéciaux, qui dure depuis dix ans, comprend également Méchantes filles, Changement de familleet Automne.