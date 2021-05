La mannequin britannique Stephanie Dubois a révélé qu’elle se sentait «horrible» et a montré son bras meurtri dans l’un de ses derniers messages avant de mourir après avoir reçu un coup de Covid.

Mme Dubois, 39 ans, a souffert d’un «épisode thrombotique grave» et d’un caillot sanguin «très rare» après avoir reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca à Paphos, Chypre, le 6 mai.

Stephanie Dubois a révélé qu'elle se sentait « horrible » et a montré son bras meurtri dans l'un de ses derniers messages avant sa mort

Elle a partagé ce qui serait son dernier message sur Facebook – une photo de son bras meurtri

Stephanie a écrit: « Je suis malade maintenant »

Douze jours plus tard, elle a partagé ce qui serait son dernier message sur Facebook – une photo de son bras meurtri.

Elle a écrit: «Je suis malade maintenant… Encore deux tests aujourd’hui! PS – je n’aime toujours pas les aiguilles – je me sens fatigué.

Charalambos Charilaou, porte-parole des services de santé chypriotes, a déclaré que sa mort ferait l’objet d’une enquête de la part de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Mais il n’a pas encore été confirmé si sa mort est liée au coup de Covid.

Dubois a posté sur Facebook après avoir reçu la première dose de la vaccination: «J’ai donc eu la vaccination aujourd’hui! Je déteste les aiguilles, aujourd’hui ne faisait pas exception. . . Et maintenant je me sens horrible. . . pizza et lit pour moi.

Le 14 mai, elle a été transportée à l’hôpital avec des problèmes respiratoires. Elle a écrit: «Je me suis réveillée en me sentant bien, puis en une heure, j’ai eu des tremblements de tout le corps, toutes mes articulations se sont grippées et j’avais du mal à respirer et j’avais froid jusqu’aux os avec un mal de tête persistant et des vertiges.

«Maman et papa sont venus m’occuper de moi et m’ont emmené passer un test Covid, qui, heureusement, était négatif. . . mais cela n’explique toujours pas quel est le problème. Peut-être ai-je une réaction prolongée à mon jab Covid la semaine dernière.

Le 19 mai, elle était tombée dans le coma et «on ne s’attendait pas à ce qu’elle en sorte», selon Andrew Powers, un ami.

Stephanie Dubois a subi un « épisode thrombotique grave »

Le mannequin est mort après être tombé dans le coma

Stephanie Dubois avait 39 ans

Les médias locaux ont rapporté qu’elle avait souffert d’une hémorragie cérébrale et qu’elle était décédée samedi après-midi.

Les responsables de la santé du principal hôpital d’État de Chypre dans la capitale, Nicosie, ont déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent.

En mars, Chypre a suspendu les tirs d’AstraZeneca dans l’attente d’un examen par l’EMA.

L’Allemagne, la France et d’autres États membres de l’UE ont emboîté le pas mais ont réintroduit le jab le 18 mars.

Seules deux autres personnes à Chypre ont développé des caillots sanguins après la vaccination avec AstraZeneca. Les deux avaient des problèmes de santé sous-jacents et aucun n’est mort.

En avril, l’EMA a confirmé que les avantages du vaccin AstraZeneca / Oxford continuaient à l’emporter sur le risque d’effets secondaires.

Le vaccin AstraZeneca Covid provoque-t-il des caillots sanguins? Le résumé hebdomadaire des effets secondaires des vaccins de l’organisme britannique, de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a déclaré: «Sur la base de cet examen scientifique en cours, il a été conclu que la preuve d’un lien avec le vaccin Covid-19 AstraZeneca est plus encore nécessaire. » Les régulateurs européens ont été plus concrets dans leurs conclusions. S’exprimant lors du briefing de l’Agence européenne des médicaments le 7 avril, le Dr Sabine Straus, présidente du comité de sécurité de l’EMA, a déclaré: « Notre conclusion est que ces troubles de la coagulation sont des effets secondaires très rares du vaccin. » La coagulation sanguine «inhabituelle» devrait être répertoriée comme un «effet secondaire possible du vaccin», a décidé le comité de sécurité de l’EMA. Pour tous les vaccins Covid-19, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, a précédemment décrit les caillots sanguins comme «extrêmement rares» mais «assez graves». La MHRA a déclaré que l’incidence globale des caillots sanguins avec de faibles plaquettes après une première dose est fixée à 10,5 par million de doses, et environ une sur un million pour une deuxième dose. Il y a eu 49 décès, ce qui signifie que la probabilité qu’une personne ait un caillot sanguin mortel est de 2,1 par million. Mais cela monte à 4,5 pour les 30 à 39 ans. La MHRA fait le point hebdomadaire des chiffres ici.

L’EMA a également rappelé au public que parmi les très rares cas de caillots sanguins, la plupart étaient associés à de faibles taux de plaquettes sanguines et se trouvaient dans les deux semaines suivant la vaccination.

La plupart des cas signalés sont également survenus chez des femmes de moins de 60 ans, sur la base des preuves actuellement disponibles, les facteurs de risque spécifiques n’ont pas été confirmés.

L’EMA affirme que leur évaluation scientifique sous-tend l’utilisation sûre et efficace des vaccins Covid-19.

Une explication plausible de la combinaison de caillots sanguins et de plaquettes sanguines basses est une réponse immunitaire.

« TRÈS RARE »

Le chien de garde médical britannique, la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a déclaré que l’incidence globale des caillots sanguins avec de faibles plaquettes après une première dose d’Astrazeneca est fixée à 10,5 par million de doses, et environ une sur un million pour une deuxième dose.

Il y a eu 49 décès au Royaume-Uni, ce qui signifie que la probabilité qu’une personne ait un caillot sanguin mortel est de 2,1 par million.

Mais cela monte à 4,5 pour les 30 à 39 ans.





Alors que le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, a précédemment décrit les caillots sanguins comme «extrêmement rares» mais «assez graves».

Le même type de cas de coagulation sanguine a été observé en Europe.

Et il y a des cas aux États-Unis après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson – qui utilise la même technologie que le vaccin AZ mais n’est pas utilisé en Europe ou au Royaume-Uni.

Les médias locaux ont rapporté qu'elle avait souffert d'une hémorragie cérébrale et était décédée samedi après-midi