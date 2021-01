La mannequin Stella Tennant s’est suicidée après avoir été «  malade pendant un certain temps  », selon sa famille en deuil

La mannequin Stella Tennant, décédée le mois dernier à l’âge de 50 ans, s’est suicidée après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale, a confirmé sa famille.

Le mannequin aristocratique, dont l’illustre carrière l’a vue apparaître dans de nombreuses campagnes publicitaires pour Calvin Klein, Chanel, Hermès et Burberry, est décédé chez elle à Duns, en Écosse, le 22 décembre.

Dans une déclaration publique, la famille du mannequin a maintenant déclaré que le mannequin, dont « la créativité, l’intelligence et l’humour ont touché tant de monde », était « malade depuis un certain temps » et « se sentait incapable de continuer ».

Un porte-parole de la famille a déclaré au Daily Telegraph: « Stella était malade depuis un certain temps. Donc, c’est une question de notre plus profond chagrin et de notre désespoir qu’elle se soit sentie incapable de continuer, malgré l’amour de ses proches.

« En pleurant la perte de Stella, sa famille renouvelle une demande sincère pour que le respect de leur vie privée se poursuive. »

Une source familiale a également déclaré au journal qu’elle estimait qu’il était « important de sensibiliser à la santé mentale », ce qui était trop souvent mal compris.

Mme Tennant laisse dans le deuil son ancien mari David Lasnet et leurs quatre enfants, Marcel, Cecily, Jasmine et Iris, âgés de 15 à 22 ans.

Le modèle était la petite-fille d’Andrew Cavendish, le 11e duc de Devonshire et Deborah Mitford, l’un des frères et sœurs aristocratiques bien connus.

Son premier tournage a fait la couverture du Vogue britannique en décembre 1993, que Mme Tennant a dit plus tard comme étant venu « par accident », et à la fin de cette journée de travail, on lui a demandé de faire une campagne Versace à Paris, qui a fini par devenir la couverture. de l’édition italienne.

La mannequin était connue pour son look androgyne à son apogée des années 1990 et est rapidement devenue une muse pour Karl Lagerfeld, que le créateur de mode a attribué à sa ressemblance avec Coco Chanel.

Mme Tennant est également apparue dans de nombreuses campagnes publicitaires pour Calvin Klein, Chanel, Hermès et Burberry avant de prendre sa retraite en 1998 alors qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Elle est ensuite revenue sur la piste et a travaillé sur plusieurs campagnes derrière la caméra.

Le modèle a également maintenu un fort intérêt pour la sculpture et a dirigé une marque d’articles de maison de luxe avec sa sœur Issy un studio chez elle dans le Berwickshire.

En août, il a été révélé que Mme Tennant s’était séparée de son mari David Lasnet après 21 ans de mariage.

Le couple s’est rencontré alors que Mme Tennant était au sommet de sa renommée et lorsqu’il travaillait comme assistant pour Mario Testino et a été affecté à un tournage à New York avec elle.

Après un mariage mondain très médiatisé, ils ont vécu ensemble près du vaste domaine du XVIe siècle de ses parents dans les Scottish Borders et ont ensuite eu quatre enfants.

Plus tard, M. Lasnet a été inspiré pour changer de profession et est devenu ostéopathe après que leur fils Marcel eut la coqueluche dans son enfance.

Le mois dernier, il y a eu une vague de chagrin à la suite de la mort du mannequin, l’ancienne rédactrice en chef de Vogue, Alexandra Shulman, rendant hommage à « l’une des personnes les plus adorables avec qui travailler et à une beauté exceptionnelle. Et mère dévouée. ‘

La créatrice de mode Stella McCartney a dirigé les hommages en ligne pour Mme Tennant, écrivant: « Ma chérie Stella, je t’aime f ****** et tu me manqueras tellement, tellement terriblement. Quelle triste et horrible nouvelle pour terminer cette année déjà choquante!

« Mon cœur va à votre magnifique famille qui doit souffrir d’une telle douleur indigne. Je suis sans voix … Repose en paix, femme inspirante.

«Votre âme et votre beauté intérieure ont dépassé la perfection extérieure, Stella. Puissiez-vous monter au-dessus de nous tous sur le cheval le plus parfait, éternellement en paix.

Ailleurs, Edward Enninful, rédacteur en chef du Vogue britannique, a écrit: «RIP gentil et merveilleux Stella. Mes pensées et mes prières accompagnent votre famille. ‘

Pour une assistance confidentielle, appelez les Samaritans au 116123 ou visitez une succursale locale des Samaritains, voir www.samaritans.org pour plus de détails.