Top model écossais Stella Tennant est décédée subitement, a annoncé sa famille le mercredi 23 décembre.

Elle est décédée mardi, cinq jours après son 50e anniversaire, ont-ils déclaré dans un communiqué obtenu par Le gardien. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort subite de Stella Tennant le 22 décembre 2020 », lit-on dans leur message. « Stella était une femme merveilleuse et une inspiration pour nous tous. Elle nous manquera énormément. Sa famille demande que leur vie privée soit respectée. Les arrangements pour un service commémoratif seront annoncés à une date ultérieure. »

Bien qu’une cause de décès n’ait pas encore été partagée, un porte-parole de la police écossaise a déclaré à E! News qu’il n’y avait pas de circonstances suspectes autour de sa mort. « Les officiers ont été appelés à une adresse à Duns vers 11h30 le mardi 22 décembre à la suite de la mort subite d’une femme de 50 ans », a déclaré le porte-parole. « Ses plus proches parents ont été mis au courant … un rapport sera soumis au procureur fiscal. »

Tennant laisse dans le deuil son ex-mari David Lasnet, leur fils Marcel, 22 ans et trois filles—Cecily, 19, Jasmin, 18 et Iris, 16. Le décès du mannequin survient quatre mois après le Courrier quotidien a rapporté qu’elle et Lasnet s’étaient séparés après 21 ans de mariage.