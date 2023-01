La mannequin Paulina Porizkova pose seins nus sur la photo du Nouvel An : “Rien à cacher”

La mannequin Paulina Porizkova a posé seins nus mercredi dans un article sur les réseaux sociaux à propos de la nouvelle année, affirmant qu’elle n’avait “rien à cacher”.

“Le Nouvel An est grand ouvert”, a écrit la femme de 57 ans dans un post Instagram avec une photo d’elle étreignant sa poitrine nue dans une chambre élégante ne portant que des sous-vêtements noirs.

“Je le salue à cru. Parce que je n’ai rien à cacher. Je suis enfin à l’aise dans ma peau. Je n’ai pas besoin d’armure quand je suis déjà armé de mes expériences et de la sagesse qu’elles ont apportée.

Elle a tagué le message, “#betweenjloandbettywhite #greypride #betterontheinside.”

Porizkova a été franche sur son mariage difficile avec le chanteur principal de Cars, Ric Ocasek, et a été exclue de son testament après sa mort en 2019.

En novembre, elle a publié un mémoire intitulé “No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful”.

La femme de 57 ans a poursuivi dans son message : “Toutes les bonnes choses sont entassées dans ce corps et invisibles à l’extérieur. Cela ne veut pas dire qu’elles n’existent pas. C’est ce qui me permet de rester debout et fière, même quand déshabillé.”

Le jour du Nouvel An, elle a posté une image “non retouchée, non filtrée” d’elle-même sans maquillage, écrivant qu’elle avait “une légère gueule de bois après une merveilleuse nuit avec mes amis les plus proches et mon fils”.

“En 2023, mes espoirs sont de pouvoir lâcher prise sur le passé”, a-t-elle écrit. “Arrêter d’essayer d’y vivre pour le confort – même si ça fait mal et que ça continuera de faire mal tant que je resterai assis là.”

Elle a ajouté : “Voici une nouvelle année et l’inconnu. Voici pour embrasser le changement. Devenir plus sage, vieillir, devenir plus audacieux.”