La mannequin musulmane américaine Halima Aden quitte la piste

La mannequin musulmane américaine Halima Aden a quitté la piste, affirmant qu’elle avait été “ forcée de compromettre ” sa religion – trois ans après avoir été surnommée le premier mannequin portant le hijab au monde.

Aden, 23 ans, qui a dirigé des campagnes pour les marques de vêtements de Rihanna et Kanye West, est devenue célèbre dans le monde entier à l’âge de 19 ans lorsqu’elle a été saluée comme le premier mannequin à enfiler un hijab.

La top-modèle a publié hier un certain nombre d’histoires à ses abonnés sur Twitter annonçant son départ et détaillant des occasions spécifiques qu’elle affirmait avoir eu du mal à trouver un équilibre entre le fait d’être musulmane et de travailler dans l’industrie de la haute couture.

Elle a également affirmé que pendant son travail, elle avait été contrainte de se retrouver dans des situations où elle devait compromettre ses croyances religieuses.

Aden a déclaré que tout en travaillant sur un tournage pour American Eagle Outfitters, elle a accepté de porter une paire de jeans de la société drapée sur sa tête au lieu de son foulard.

Elle a dit qu’elle avait sangloté dans sa chambre d’hôtel après le tournage et que l’incident lui avait donné le sentiment qu’elle avait perdu une partie d’elle-même.

«Mais… ce n’est même pas mon style ?? N’a jamais ete. Pourquoi leur ai-je permis de mettre des jeans sur ma tête alors qu’à l’époque je n’avais jamais porté que des jupes et des robes longues? ”, A-t-elle écrit.

“ Je suis retourné dans ma chambre d’hôtel et j’ai juste sangloté après ce tournage parce qu’au fond, je savais que ce n’était pas ça. Mais j’avais trop peur pour parler.

«La vérité est que j’étais très inconfortable. Ce n’est pas moi.

Elle a également déclaré que les horaires des tournages interféraient souvent avec ses heures de prière, ce qui signifie qu’elle manquerait sa pratique religieuse.

Aden, qui avait un contrat avec IMG Models, a déclaré que la pandémie lui avait donné l’occasion de passer du temps avec sa famille et de réfléchir à sa carrière.

Aden, qui est apparue sur les couvertures de British Vogue, Vogue Arabia et Allure, a déclaré que la pandémie lui avait donné le temps de rester à la maison avec sa famille et de réfléchir à sa carrière.

Le temps passé à la maison l’a amenée à conclure qu’elle doit quitter l’industrie pour continuer sa vie de femme musulmane.

«Grâce au COVID-19 et à la rupture avec l’industrie, j’ai enfin réalisé où je me suis trompé dans mon parcours personnel du hijab», a écrit Aden. Elle a également félicité sa mère pour son soutien dans sa décision.

Aden, qui s’est qualifiée de “ minorité au sein d’une minorité ” dans le monde du mannequinat, a déclaré qu’elle ne pouvait “ me blâmer que de me soucier davantage des opportunités que de ce qui était réellement en jeu ”.

La jeune femme de 23 ans, qui s’est décrite comme “ WOKEN UP ” dans un message Twitter sur la sortie de l’industrie, a également pris le temps de critiquer le manque de stylistes musulmanes dans le mannequinat.

Sur Twitter, parlant de son départ de la haute couture, elle a écrit: “ La mode n’était JAMAIS pour moi. Je suis pour le PEUPLE! Je suis pour mon IMAAN! Je me suis réveillé !!! ‘

Dans sa série de messages, elle a pris le temps de féliciter certaines personnes avec lesquelles elle est entrée en contact au cours de sa carrière de mannequin, y compris Rihanna, qui, selon Aden, lui a permis de porter le hijab qu’elle a apporté elle-même sur un plateau.

«J’ai dû faire ces erreurs pour être le modèle en qui vous pouvez avoir confiance», a écrit Aden.

«N’oubliez pas que je n’avais personne avant moi pour ouvrir la voie, les erreurs font donc partie de l’expérience d’apprentissage. J’ai bien fait, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons avoir ces conversations pour changer véritablement le système.

Soutien: Gigi Hadid a apporté son soutien à la mannequin somalienne Halima Aden après avoir exprimé ses regrets de ne pas porter un modeste hijab noir lors des séances de mode.

Aden, qui est née de parents somaliens dans un camp de réfugiés au Kenya, était initialement ravie de représenter les femmes musulmanes dans l’industrie de la haute couture après sa grande pause.

Elle a figuré sur les couvertures de British Vogue, Vogue Arabia et Allure.

La mannequin Gigi Hadid a déclaré qu’elle était “ fière ” d’Aden pour avoir exprimé ses regrets afin de “ se remettre sur la bonne voie avec ce qui semble authentique ”.

Gigi et Bella Hadid ont exhorté leurs abonnés à consulter les publications Instagram d’Aden afin de “ s’éduquer ”.

Sur Instagram, Gigi, 25 ans, a écrit: “ Tout le monde devrait aller voir l’histoire de @ Halima dès maintenant.

“ Il est si important, en tant que hijabi ou non, de réfléchir et de se remettre sur la bonne voie avec ce qui nous semble authentique – c’est la seule façon de se sentir vraiment épanoui.

“ J’ai appris par la thérapie une fois que si nous sommes affirmés avec nos limites, cela ne signifie pas que nous sommes ingrats pour l’opportunité, et cela conduira à un résultat final qui ne semble pas creux, un résultat dont nous ne nous sentons pas exploités.

«L’apprentissage qui m’a beaucoup aidé. Ma soeur Halima, tu m’as inspiré depuis le jour où je t’ai rencontré et tu continues à me rendre fière.

«Continue de briller, grand amour. (sic) ‘