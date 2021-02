Elsa Hosk et petit ami Tom Daly vient d’accueillir un petit ange.

Le 12 février, la mannequin Victoria’s Secret a annoncé qu’elle avait donné naissance à une petite fille nommée Tuulikki Joan Daly.

« 02.11.21 Le plus beau jour de ma vie à vous rencontrer. Le moment le plus fier de ma vie en vous donnant naissance », a-t-elle écrit sur Instagram avec une photo de famille. « Nommé d’après deux femmes fortes, ma mère et ma belle-mère, tu es venue dans ce monde comme une super-femme avec ton poing près de ton visage. Nous t’aimerons pour toujours, bébé Tuuli. »

C’est le premier enfant d’Elsa et de Tom, qui ont commencé à sortir ensemble en 2015. Tom, qui est danois, est le fondateur de Running Vision, une entreprise qui fabrique des lunettes de soleil spécialement pour la course.

Le mannequin suédois a documenté son parcours de grossesse sur les réseaux sociaux. Elle a d’abord partagé qu’elle attendait un bébé en septembre 2020 dans un bonbon Post Instagram.

«J’ai gardé secret cet ange dans mon ventre pendant un moment», a écrit Hosk sous-titré une série de photos de son ventre rond prises par le photographe Sante D’Orazio. « Se sentir plus excité et chanceux d’avoir un bébé et commencer le prochain chapitre de la vie avec l’homme de mes rêves !!!! »

Le mois suivant, elle a révélé le sexe de son bébé. Sur Instagram, elle a légendé une séance photo de grossesse simplement avec « Babygirl ».