La manne rapide et spectaculaire pour les gouvernements provinciaux

Les Canadiens ressentent le pincement des prix plus élevés ces jours-ci. Mais ce n’est pas le cas des budgets provinciaux. Les coffres se remplissent, de nombreuses provinces réduisant la taille de leurs déficits ou augmentant leurs excédents, laissant la plupart de ces gouvernements dans une bien meilleure position qu’ils ne l’étaient plus tôt cette année.

L’économie brûlante est un facteur commun qui fait grimper les revenus, en plus des prix élevés des matières premières. Même l’inflation vertigineuse contribue à générer des liquidités supplémentaires.

Pourtant, les experts préviennent que la manne sera de courte durée alors que l’économie commence à ralentir et que les taux d’intérêt augmentent, entre autres défis.

L’Alberta connaît le plus grand changement de fortune, car un excédent budgétaire initial de 511 millions de dollars devrait maintenant atteindre 13,2 milliards de dollars.

Depuis que les gouvernements provinciaux ont publié leurs budgets au printemps dernier, seule la Nouvelle-Écosse est sur le point d’afficher un déficit plus important. L’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas encore publié de mise à jour pour le premier trimestre.

“Cela a été à peu près généralisé”, a déclaré Robert Kavcic, économiste principal chez BMO Capital Markets.

“Presque tout le monde était très conservateur avec ses perspectives économiques, et l’économie vient de revenir et a fonctionné beaucoup plus fort que quiconque ne l’avait prévu. Cela a donc entraîné des surprises de revenus très importantes à la hausse.”

Les chiffres en dollars pourraient encore s’améliorer, dit Kavcic, au fil de l’année.

La flambée des prix des produits de base profite non seulement à l’Alberta, mais aussi à la Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador de même, alors que les prix du pétrole, du gaz naturel et des engrais ont grimpé en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Au Manitoba, l’élévation du niveau des rivières et l’augmentation des prix à l’exportation de l’électricité sont les principales raisons pour lesquelles un déficit budgétaire de 548 millions de dollars est maintenant tombé à 202 millions de dollars.

“Tout s’est bien passé pour les provinces ces derniers temps”, a déclaré Ted Mallett, directeur de l’équipe des prévisions économiques du Conference Board du Canada.

Une hausse des niveaux des rivières et des prix à l’exportation de l’électricité sont les principales raisons pour lesquelles le déficit budgétaire du Manitoba de 548 millions de dollars est maintenant tombé à 202 millions de dollars. (Colin Perkel/La Presse Canadienne)

“Juste l’heureuse coïncidence d’un certain nombre de facteurs [that] sont venus ensemble.”

L’inflation a été un point sensible pour les particuliers et les entreprises, mais la hausse des prix contribue également à augmenter les recettes publiques à mesure que les recettes fiscales augmentent. Le taux d’inflation a été beaucoup plus élevé et persistant que les experts ne l’avaient initialement prévu.

“L’inflation aurait un effet à la fois sur les revenus et sur les dépenses, mais il semble qu’elle ait eu plus d’effet sur les revenus”, a déclaré Mallett.

La Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Québec avaient initialement prévu un déficit cette année, mais s’attendent maintenant à un excédent. Le déficit de l’Ontario a diminué, mais on s’attend toujours à ce qu’il soit supérieur à 18 milliards de dollars.

De nombreuses provinces ont annoncé de nouveaux programmes de dépenses visant à réduire les coûts de l’énergie et du carburant dans le but de lutter contre l’inflation. Certaines provinces utilisent une partie de leur manne pour rembourser une partie de la dette qui s’est accumulée au cours des dernières années.

L’amélioration financière globale des gouvernements provinciaux est « spectaculaire » et « rapide », a déclaré Travis Shaw – vice-président principal de DBRS Morningstar, une agence de notation de crédit – surtout compte tenu du montant de la dette accumulée en 2020 et 2021 pendant les pires de la pandémie.

“Les choses semblent montrer un revirement assez remarquable et c’est même par rapport au budget du printemps précédent[s]. Ainsi, en l’espace d’un seul trimestre, nous avons constaté une augmentation assez substantielle des revenus provinciaux », a-t-il déclaré.

Pourtant, son conseil aux ministres provinciaux des Finances est de ne pas laisser la manne leur monter à la tête.

Au lieu de cela, il appelle à la prudence, d’autant plus que l’économie commence à ralentir et qu’une récession pourrait être imminente.

“Nous devons être conscients des temps plus difficiles, alors que nous envisageons l’année prochaine et au-delà”, a déclaré Shaw.

En particulier, il souligne la nécessité de contrôler la rémunération du secteur public, étant donné que ces dépenses représentent généralement entre la moitié et les deux tiers des dépenses de fonctionnement du gouvernement.

“Dans un environnement inflationniste, les revendications salariales sont beaucoup plus élevées. C’est peut-être abordable aujourd’hui, mais… peut-être avez-vous été enfermé dans des dépenses plus élevées à un moment où vos revenus pourraient diminuer”, a-t-il déclaré.