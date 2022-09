Raytheon et Lockeed Martin obtiennent 311 millions de dollars pour reconstituer les stocks de javelots envoyés en Ukraine

Une joint-venture entre Raytheon Missiles et Lockheed Martin a remporté un contrat de 311 millions de dollars pour des missiles Javelin, a annoncé jeudi le Pentagone. Pour remplacer les armes envoyées en Ukraine, la société livrera plus de 1 800 missiles antichars à l’armée américaine.

Les dossiers du ministère de la Défense montrent que la coentreprise Javelin a obtenu un total de 663 millions de dollars de contrats cette année dans le cadre des programmes d’armement de l’Ukraine. Raytheon a également obtenu 624 millions de dollars en mai pour produire des remplacements pour les missiles Stinger envoyés à Kiev, tandis que Lockheed a reçu un contrat de 33 millions de dollars en août pour des composants d’artillerie de fusée HIMARS.

“Alors que nous utilisons diverses autorités pour reconstituer nos propres stocks, l’industrie peut s’attendre à un signal de demande fort et persistant”, a déclaré le sous-secrétaire du Pentagone pour l’acquisition et le maintien, William LaPlante, dans un communiqué annonçant le contrat.

De l’aveu même du Pentagone, les États-Unis ont envoyé l’Ukraine “plus de 17,2 milliards de dollars d’aide à la sécurité” depuis 2014, et 14,5 milliards de dollars supplémentaires depuis l’escalade des hostilités en février. La plupart des fonds destinés à Kiev vont en fait à l’industrie militaire américaine, pour reconstituer les stocks du Pentagone.

Entre les livraisons d’armes et de munitions et l’implication directe de responsables militaires et du renseignement dans les opérations ukrainiennes – comme l’admet la presse américaine – les États-Unis se sont ouvertement impliqués dans le conflit, a déclaré mercredi l’ambassadeur de Russie à Washington Anatoly Antonov dans une interview. Antonov a noté en particulier la “appétit insatiable” du complexe militaro-industriel américain, qui, selon lui, a joué un rôle majeur dans la politique belligérante américaine.

Lockheed Martin et Raytheon sont deux des plus grands composants du complexe militaro-industriel américain, avec des quartiers généraux juste à l’extérieur de Washington, DC. Lockheed a acquis une notoriété avec le programme de chasseurs F-35, dont le coût a été estimé à plus de 1,5 billion de dollars. Raytheon est surtout connu pour ses moteurs à réaction et sa gamme de missiles. L’actuel secrétaire à la Défense Lloyd Austin a siégé au conseil d’administration de ce dernier après avoir pris sa retraite de l’armée.