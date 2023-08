La Manlius Historical Society rend hommage à Robert Andersen – Shaw Local

La Société historique de Manlius souhaite rendre hommage à Robert (Bob) Andersen pour son grand leadership et ses réalisations en tant que président pendant 12 ans de 2012 à 2023.

Bob est décédé le mercredi 28 juin au CGH Medical Center de Sterling après une courte maladie.

Bob est devenu membre de la Manlius Historical Society en suivant les traces de ses parents Paul et Ona Andersen en 2008.

Il n’y a pas assez de mots pour exprimer nos remerciements à Bob pour ses nombreuses années de service, son leadership et le nombre incalculable d’heures qu’il a consacrées bénévolement. Il a aidé à la restauration de l’historique First State Bank and Museum of Manlius et a passé d’innombrables heures à faire tout ce qu’il fallait pour garder les portes ouvertes; une grande tâche.

Il a passé des heures à rechercher des subventions, l’histoire de Manlius et des villes voisines et à faire du bénévolat lorsque nous étions ouverts, lors de collectes de fonds, des journées annuelles de Manlius et plus encore.

Il a pu obtenir la plupart de nos albums sur l’histoire de Manlius et nos 75 Annuels du lycée de Manlius numérisés à moindre coût.

Grâce à son leadership et aux nombreux dons des anciens élèves de Manlius et d’autres, nous avons pu faire rénover l’extérieur du bâtiment, qui était gravement détérioré, il y a environ trois ans.

Bob était le roi de toutes nos collectes de fonds, vendant toujours plus que sa part de billets. Merci à tous ceux qui ont toujours été d’un grand soutien pour la cause. Il était toujours prêt à faire du bénévolat chaque fois que cela était nécessaire. Il va beaucoup nous manquer.

Il était très fier de la Manlius Historical Society, la première banque d’État de Manlius et du musée qui est inscrite au registre national des lieux historiques, à cause de l’architecte Parker Nobel Berry diplômé de la Princeton High School.

Deborah Glafka Cushman remplacera Bob en tant que présidente, Barb Bolin est secrétaire et trésorière et Hilary Carlson a été élue vice-présidente. Keith Bolin et Mark Glafka sont administrateurs.

Nous avons besoin d’un syndic. Toute personne intéressée à se joindre et à devenir fiduciaire peut contacter Deb Cushman au 815-716-0956 ou Barb Bolin au 815-878-3975. Nous accueillons toujours de nouveaux membres.

Venez visiter notre musée qui regorge de photos et de classeurs remplis de l’histoire de Manlius, la plupart des photos du groupe senior du lycée Manlius datent de 1921-1996. Il y a 35 impressions sur toile représentant les débuts de Manlius et de nombreux autres objets de la région environnante.

Notre dernière exposition est une zone réservée aux vétérans avec plusieurs uniformes de l’armée, de la marine, de l’armée de l’air et plus encore. Nous sommes ouverts le samedi de 10h à 14h d’avril à octobre.

Merci à tous ceux qui ont récemment fait un don à la Société historique de Manlius à la mémoire de Bob et pour votre soutien continu à ce bâtiment historique très unique qui regorge d’histoire qui remonte à la fin des années 1890 de Manlius et des villes voisines. Il est situé sur Maple Avenue à Manlius.

Pour des rendez-vous ou des questions, appelez Barb Bolin au 815-878-3975, Lois Swanson au 815-915-3993, Barb Cushman au 815-716-0956 ou Pat Glafka au 815-713-5318.

Pat Glafka

Société historique de Manlius