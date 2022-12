La manifestation “Freedom Convoy” élue nouvelle de l’année

Le convoi massif de manifestants qui est arrivé à Ottawa l’hiver dernier a annoncé haut et fort une nouvelle ère dans la politique canadienne, avec des klaxons retentissants et le grondement de centaines de moteurs au ralenti.

Les manifestations du « Freedom Convoy » qui ont duré des semaines à Ottawa et les manifestations similaires qui ont eu lieu aux assemblées législatives provinciales et aux passages frontaliers internationaux visaient à forcer les gouvernements à mettre fin aux restrictions de santé publique liées à la COVID-19 et aux mandats de vaccination.

La manifestation a été de loin le premier choix pour le reportage de l’année de La Presse canadienne, selon le vote des rédacteurs en chef des salles de rédaction à travers le pays.

La manifestation a commencé avec deux camionneurs qui se sentaient en colère et effrayés par un mandat de vaccination proposé pour les camionneurs transfrontaliers. Ils se sont connectés sur TikTok et ont commencé à recueillir du soutien pour un convoi à travers le pays vers Ottawa.

La cause a rapidement évolué pour inclure un mécontentement croissant à l’égard des mandats du vaccin COVID-19 en général, d’autres restrictions de santé publique et une animosité générale envers le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement libéral.

Il s’est terminé par un mouvement national qui a attiré de nombreuses personnes qui ont subi des pertes financières pendant la pandémie, mais aussi des personnalités plus radicales qui ont menacé de recourir à la violence, affiché des symboles de haine et visant à renverser le gouvernement élu.

“C’était tellement polarisant”, a écrit SR Slobodian, rédacteur en chef du Globe and Mail à Toronto, dans la réponse au sondage.

Slobodian a qualifié la manifestation de “microcosme de toutes les tensions et frustrations de ceux qui voyaient le bien public dans certaines mesures pandémiques et d’autres qui voyaient des obstacles”.

La manifestation a mis à nu les troubles associés aux restrictions du COVID-19 qui s’étaient propagées depuis les élections fédérales de 2021, lorsque Trudeau a annoncé qu’il instituerait un mandat de vaccination pour les voyages nationaux et internationaux et pour les employés du gouvernement et des agences de la Couronne.

«Après deux ans à vivre sous une pandémie et ses règles, les Canadiens en avaient marre», a écrit Dawn Walton, rédactrice en chef de CTV Calgary.

« Les manifestations du Freedom Convoy ont capitalisé sur ce sentiment, attirant une vague de soutien sans précédent. Mais ce qui était peut-être à l’origine destiné à envoyer un message a plutôt entraîné un chaos social et économique.

Il a également révélé des problèmes avec les services de police du Canada et comment les différents niveaux de gouvernement travaillent ensemble, a écrit Carson Jerema, rédacteur en chef du National Post.

Les manifestants ont utilisé de gros camions pour bloquer les rues autour de l’enceinte parlementaire et ont installé des camps avec des barbecues et des feux à ciel ouvert. Sur la rue Wellington, juste en face de la Colline du Parlement, la manifestation est devenue une fête qui a duré trois semaines, et le nombre de manifestants et de fêtards grossissait chaque fin de semaine.

Des images de personnes dans un bain à remous gonflable et un château gonflable ont été juxtaposées à des images de drapeaux avec des jurons visant le Premier ministre.

Pendant ce temps, les résidents du centre-ville d’Ottawa ont déclaré aux conseillers municipaux et aux journalistes qu’ils avaient le sentiment que leurs quartiers avaient été pris en otage et avaient sombré dans l’anarchie. Le son incessant des klaxons et des haut-parleurs et l’odeur des vapeurs de diesel sont devenus une préoccupation constante.

Des manifestations similaires se sont rendues dans la petite ville de Coutts, en Alberta, et à Windsor, en Ontario, pour bloquer deux des passages frontaliers les plus critiques du pays. Ensemble, ils ont bloqué des centaines de millions de dollars de commerce par jour.

Après que la GRC est intervenue pour procéder à des arrestations à Coutts et a trouvé une cache d’armes, la manifestation s’est dissoute. Pendant ce temps, la police est intervenue pour expulser les manifestants du pont Ambassador à Windsor.

David Hughes, directeur général de CTV pour le numérique et W5, a décrit la manifestation comme un «changement fondamental» dans la façon dont la protestation politique est menée au Canada et «un message aux politiciens de tous bords que certains Canadiens sont maintenant prêts à adopter et à encourager la douleur de leurs concitoyens et la menace d’une violence potentielle pour forcer un changement politique.

L’impact économique et social des manifestants a été si important que Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février pour la première fois depuis qu’elle a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988.

Cette décision a accordé des pouvoirs extraordinaires à la police et aux gouvernements pour limiter le droit de réunion des manifestants et geler leurs comptes bancaires dans l’espoir d’éliminer les manifestations et d’empêcher les manifestants de revenir.

Moins d’une semaine plus tard, la police de tout le pays a lancé une opération massive pour déloger la manifestation des rues d’Ottawa, se terminant par des centaines d’arrestations.

Quarante et un pour cent des 104 répondants au sondage ont choisi le « Freedom Convoy » comme histoire de l’année. La pression exercée sur le système de santé public était le deuxième choix à 20 %.

Maintenant que les restrictions sanitaires ont pris fin dans tout le pays, les Canadiens s’installent dans une nouvelle phase de la pandémie. Mais bien que les camions aient quitté la Cité parlementaire d’Ottawa, les fissures dans l’unité nationale demeurent.

« Le mouvement aura des répercussions durables », a écrit Rob Roberts, rédacteur en chef du National Post.

—Laura Osman, La Presse canadienne

Protestation sur la Colline du Parlement