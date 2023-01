La manifestation « Freedom Convoy » à Winnipeg annulée

OTTAWA –

Freedom Convoy 2.0 semble être un échec. Canada Unity, l’un des groupes de protestation antigouvernementaux à l’origine des manifestations qui ont fait la une d’une grande partie de l’année dernière, annule son intention de reprendre l’événement en février.

Le fondateur de Canada Unity, James Bauder, avait initialement prévu d’instaurer un blocus de quatre jours à Ottawa, mais a ensuite déclaré qu’il serait déplacé à Winnipeg.

Bauder dit maintenant dans un message sur Facebook que cela n’arrivera pas du tout, citant des failles de sécurité et des attaques personnelles contre lui.

Alors que la manifestation de 2022 à Ottawa a été forcée de se terminer en février dernier, Bauder faisait partie des dizaines de personnes arrêtées et accusées de méfait et de divers chefs d’accusation de désobéissance à la police et aux ordonnances du tribunal.

La première itération du Freedom Convoy a bloqué le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines et fermé au moins quatre passages frontaliers, ce qui a entraîné la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 janvier 2023.