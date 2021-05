La manifestation des partisans de Man United contre les propriétaires, la famille Glazer, en images

Facebook

Twitter

Facebook Messenger

Pinterest

E-mail

Un groupe de fans de Manchester United a pénétré à Old Trafford et a couru sur le terrain et à travers les halls pour protester contre la famille Glazer propriétaire du club avant le match de Premier League de dimanche contre Liverpool, ce qui retarde le coup d’envoi.

Les manifestations ont commencé devant l’hôtel de l’équipe United tôt dimanche matin, avant que certains supporters ne déménagent à Old Trafford. La manifestation fait suite à la tentative infructueuse du club de rejoindre la Super League européenne proposée, qui a servi à renforcer la frustration des fans contre les propriétaires américains du club, qui ont acheté le club en 2005 et possèdent le champion en titre du Super Bowl de la NFL, Tampa Bay Buccaneers.

OLI SCARFF / AFP / Getty Images

Barrington Coombs / PA Images / Getty Images

Getty Images

Getty Images

OLI SCARFF / AFP / Getty Images

OLI SCARFF / AFP / Getty Images

Barrington Coombs / PA Images / Getty Images