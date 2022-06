La manifestation de Roe perturbe les dernières heures de la législature de l’Arizona en 2022

PHOENIX (AP) – La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants anti-avortement de l’extérieur du Capitole de l’Arizona vendredi soir, forçant les législateurs à se blottir brièvement dans un sous-sol à l’intérieur du bâtiment alors qu’ils se précipitaient pour terminer leur session de 2022.

Des milliers de manifestants s’étaient rassemblés plus tôt sur le terrain du Capitole à Phoenix, divisés en groupes soutenant et condamnant la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade.

Les membres de l’équipe SWAT du ministère de la Sécurité publique ont tiré des gaz lacrymogènes depuis le deuxième étage de l’ancien bâtiment du Capitole pour disperser les manifestants dans le centre commercial entre les bâtiments actuels de la Chambre et du Sénat. KPHO-TV a rapporté que les officiers avaient ouvert le feu lorsque plusieurs manifestants anti-avortement ont commencé à frapper aux portes vitrées du bâtiment du Sénat.

Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait eu ni blessé ni arrestation.

L’incident a envoyé les législateurs du Sénat dans le sous-sol pendant environ 20 minutes, a déclaré le sénateur démocrate Martin Quezada. Des gaz lacrymogènes piquants ont ensuite traversé le bâtiment, forçant le Sénat à déplacer ses débats dans une salle d’audience au lieu de la salle du Sénat.

Les républicains avaient promulgué une interdiction de l’avortement de 15 semaines en mars, et une loi pré-Roe qui interdit tous les avortements reste en vigueur, obligeant les prestataires de tout l’État à cesser de proposer des avortements plus tôt vendredi.

Les législateurs républicains avaient auparavant approuvé une expansion massive du système de bons pour les écoles privées de l’Arizona avec le seul soutien républicain. Une autre mesure phare a été approuvée avec un large soutien bipartite : un plan majeur pour consolider l’approvisionnement en eau. Le Sénat et la Chambre ont tous deux approuvé un plan d’un milliard de dollars pour augmenter l’approvisionnement après avoir ajouté 200 millions de dollars supplémentaires pour les efforts de conservation de l’eau.

Les républicains du Sénat ont poussé le programme de bons qui a déjà été adopté par la Chambre. Il permet à chaque élève de l’Arizona de prendre de l’argent public pour fréquenter des écoles privées, même les près de 60 000 dont les parents paient déjà pour cet enseignement.

Le vote est intervenu après que les dirigeants du GOP ont voté pour empêcher les démocrates de débattre ou de proposer des modifications au projet de loi sur les bons, déclenchant une lutte procédurale passionnée qui a laissé les démocrates furieux.

Le plan ouvrirait le programme à tous les 1,1 million d’élèves des écoles publiques. Actuellement, environ 255 000 élèves des écoles publiques sont éligibles au programme Empowerment Scholarship Account, bien que moins de 12 000 y participent.

Environ 59 000 élèves des écoles privées seraient éligibles dans le cadre du nouveau plan défendu par le chef de la majorité à la Chambre, Ben Toma.

Toma et d’autres défenseurs disent que l’argent ne devrait pas être un obstacle empêchant les enfants de fréquenter les écoles privées. Les démocrates s’opposent farouchement au projet de loi, affirmant qu’il n’existe aucun test ou autre mécanisme pour s’assurer que les enfants apprennent réellement.

Leurs efforts pour essayer d’ajouter des mécanismes de responsabilisation, ou du moins de forcer un vote sur la question, ont été contrecarrés lorsque les républicains ont voté pour suspendre les règles qui permettraient généralement de tels changements.

Les démocrates se sont élevés contre la mesure, affirmant qu’elle détournerait une grande partie des plus de 500 millions de dollars des nouveaux législateurs dépensiers de la K-12 promulgués plus tôt cette semaine.

“Cela va coûter à l’État 125 millions de dollars supplémentaires d’ici 2025”, a déclaré la sénatrice Christine Marsh, une démocrate de Phoenix. “Ce n’est pas seulement fiscalement responsable pour nous d’essayer de faire fonctionner deux systèmes distincts en même temps.”

Le sénateur républicain TJ Shope de Coolidge a déclaré que la mesure ne va pas assez loin. “Je pense que dans une situation idéale, nous financerions entièrement l’élève là où le parent choisit d’envoyer ses élèves”, a déclaré Shope.

Les législateurs envisageaient également une nouvelle facture d’eau massive que le gouverneur Doug Ducey a demandée au début de cette année, conçue pour aider l’État à payer pour de nouvelles sources d’eau.

Ducey a appelé à un nouvel investissement majeur dans l’eau dans son discours sur l’état de l’État de janvier, ce qui implique qu’une partie de cet argent serait utilisée pour construire une usine de dessalement au Mexique. Bien que l’argent puisse être utilisé à cette fin, il peut également être utilisé pour la conservation, le développement des eaux souterraines ou éventuellement l’importation d’eau d’autres États.

La Chambre a brièvement rejeté une mesure permettant au Département des services correctionnels, de réadaptation et de réinsertion de continuer à fonctionner pendant encore huit ans en raison de préoccupations bipartites selon lesquelles l’agence est trop secrète et ne met pas en œuvre les réformes suggérées par le vérificateur de l’État. Sans l’adoption du projet de loi, l’autorisation de l’agence expirerait à la fin du mois.

Les législateurs ont plutôt voté pour imposer de nouvelles exigences de transparence au système pénitentiaire.

“Je ne demande pas au département de faire quoi que ce soit qu’il n’est pas déjà légalement tenu de faire”, a déclaré la représentante Shawnna Bolick, une républicaine de Glendale qui a fait pression pour les exigences supplémentaires. “Je veux juste m’assurer qu’il y a une responsabilité à la fin de la journée.”

La Chambre et le Sénat ont voté sur des dizaines d’autres projets de loi, la plupart d’entre eux des mesures non controversées qui ont été adoptées avec des majorités bipartites.

Mais l’un des votes finaux de la nuit était une proposition républicaine qui rend illégal l’enseignement de la soi-disant théorie critique de la race, un sujet brûlant pour les politiciens du GOP. Les démocrates l’ont qualifié d’assaut contre les enseignants des écoles publiques qui les effraiera d’enseigner sur la race en Amérique mais n’arrêtera pas les élèves.

« Si vous dites à un enfant de ne pas apprendre quelque chose, de ne pas lire quelque chose, quelle est la première chose qu’il va faire ? » demanda Quezada. “Ils vont aller l’étudier, ils vont aller chercher ces livres.”

Le sénateur républicain JD Mesnard a déclaré que son projet de loi était mal interprété, que tout en empêchant les concepts de division, il permettra d’enseigner des sujets comme l’esclavage, la race et d’autres.

“Je défie quiconque d’expliquer à nouveau pourquoi promouvoir ou défendre l’une de ces choses est acceptable”, a demandé Mesnard.

L’Assemblée législative s’est ajournée à 00 h 26 samedi.

Bob Christie et Jonathan J. Cooper, The Associated Press