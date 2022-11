La manifestation de l’usine d’iPhone défie les règles chinoises du “zéro Covid”

M. Xi, l’un des dirigeants chinois les plus puissants depuis des décennies, a utilisé une lourde censure et des sanctions sévères pour faire taire ses détracteurs. Cela rend la diffusion publique des griefs particulièrement frappante, comme à Guangzhou la semaine dernière, lorsque des foules de travailleurs migrants ont organisé une manifestation énergique après avoir été confinés pendant plus de trois semaines.

Dans le quartier fermé de Haizhu, qui abrite environ 1,8 million de personnes, les travailleurs, dont beaucoup travaillent de longues heures et sont mal payés dans l’industrie textile de Guangzhou, se sont précipités dans la rue pour protester contre les pénuries alimentaires. Ils ont abattu des clôtures et des barricades, et des vidéos circulant en ligne ont montré une autre confrontation entre les habitants et la police.