La manifestation «Cop City» devient chaotique (VIDÉOS)

Des émeutiers masqués ont vandalisé les rues d’Atlanta, en Géorgie

Des centaines de militants ont envahi le centre-ville d’Atlanta samedi en réponse à un appel à une “Nuit de colère” après que l’un des manifestants contre un centre de formation de la police prévu a été tué lors d’une fusillade avec des officiers plus tôt cette semaine.

Une foule de personnes en deuil a défilé dans les rues dans un “manifestation largement pacifique” comme décrit par un journaliste FOX local. L’événement est devenu violent après que des militants masqués vêtus de noir ont commencé à lancer des pierres et à tirer des feux d’artifice au siège de la Fondation de la police d’Atlanta.

Les émeutiers ont également brisé les fenêtres du bâtiment avec des marteaux, vandalisé les murs avec des graffitis anti-policiers et incendié au moins une voiture de police, selon plusieurs photos et vidéos partagées en ligne.

“Atlanta est en sécurité et nos policiers ont résolu les perturbations du centre-ville à partir de ce soir”, le maire de la ville, Andre Dickens, m’a dit après que la police est intervenue pour contenir les troubles.

En plus de détruire des entreprises, des voitures et la Fondation de la police ATL, des extrémistes d’extrême gauche sont venus avec des fournitures d’incendie criminel pour créer un @Atlanta_Police véhicule en feu. L’émeute a été organisée pour se venger de leur tireur mort dans une fusillade dans la zone autonome. pic.twitter.com/NGcqZmKO9t — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) 22 janvier 2023

“La police d’Atlanta a arrêté 6 personnes jusqu’à présent, dont certaines transportaient des explosifs. Ces individus voulaient dire violence et ont utilisé la couverture d’une manifestation pacifique pour dissimuler leurs motivations », Dickens a ajouté.

L’escalade de la violence survient après que Manuel Esteban Paez Teran, 26 ans (une personne non binaire qui a utilisé ses pronoms et s’appelait Tortuguita, selon AP) aurait tiré avec une arme à feu sur un soldat de l’État et aurait été tué par un retour de tir mercredi. .

C’EST REPARTI: Un journaliste local d’Atlanta qualifie l’émeute d’Antifa de “manifestation essentiellement pacifique” alors que des véhicules de police sont incendiés et que la ville est détruite. pic.twitter.com/dw6odUBFPH — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) 22 janvier 2023

« Un individu, sans avertissement, a tiré sur un soldat de la Georgia State Patrol… [and] a été tué dans l’échange de coups de feu », Georgia Bureau of Investigations Michael Register a déclaré plus tôt cette semaine. L’officier a été abattu dans le “région pelvienne,” mais aurait été dans un état stable après une intervention chirurgicale.

Cependant, comme il n’y a pas d’enregistrement de la fusillade car la plupart des soldats du GSP ne reçoivent pas de caméras portées sur le corps, les militants ont remis en question le récit officiel des événements. Ils auraient distribué des dépliants appelant à une “nuit de rage” et de violentes représailles, tandis qu’au moins un compte Twitter a été interdit pour avoir exhorté “violence réciproque à faire aux policiers et à leurs alliés.”

Tortuguita a été tué alors que les autorités éliminaient un autre camp de manifestants du site du futur centre de formation à la sécurité publique d’Atlanta. Des militants campent sur le site du projet de 90 millions de dollars “Guerre urbaine” pendant plus d’un an, prétendant que ce serait “préjudiciable à l’environnement” abattre des arbres pour construire ce qu’ils appelaient un “Cité des flics.”