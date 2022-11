La manifestation contre un pont à Pékin inspire des manifestations imitatrices dans le monde

Commentez cette histoire Commentaire

Les autorités ont agi rapidement lorsqu’un manifestant solitaire audacieux déguisé en ouvrier du bâtiment a drapé deux banderoles blanches sur un viaduc très fréquenté de Pékin en octobre, leur message appelant à l’éviction du dirigeant chinois Xi Jinping quelques jours seulement avant qu’il n’obtienne un troisième mandat historique. Le manifestant a été immédiatement arrêté et les banderoles abattues. Les mentions de l’incident, y compris les publications sur les réseaux sociaux avec le mot “pont” ou “Pékin”, ont disparu en quelques heures. Les tweets d’un scientifique de 48 ans nommé Peng Lifa et les messages qu’il a laissés sur ResearchGate – tous presque identiques aux slogans de la bannière – ont été supprimés.

Mais il était déjà trop tard. Le lendemain, des affiches portant les mêmes slogans sont apparues dans des universités aux États-Unis et au Canada. Les manifestations de copie se sont depuis propagées dans plus de 350 campus à travers le monde, organisées par des étudiants chinois qui en ont assez de voir leur pays reculer. Et Peng, bien qu’il n’ait jamais été confirmé comme l’instigateur de Sitong, est maintenant connu sous le nom de “Bridge Man” – un écho à l’homme inconnu qui a affronté une colonne de chars militaires chinois quittant la place Tiananmen à Pékin un jour après le massacre de 1989.

“Nouveau tankiste”: une rare manifestation à Pékin sape le moment de Xi Jinping

Dans de nombreux cas, les étudiants protestent pour la première fois. Cette Le réveil politique naissant a surpris à la fois les défenseurs des droits de l’homme et les manifestants eux-mêmes. Il s’appuie sur des mouvements de protestation qui ont précédé, des rassemblements étudiants pro-démocratie à Tian’anmen au refoulement #MeToo en Chine dans les années 2010 et aux manifestations anti-extradition à Hong Kong en 2019.

Une femme de 23 ans venait d’arriver à Londres pour un programme d’études supérieures lorsqu’elle a entendu parler des bannières de Sitong Bridge. Poussée par des messages Instagram montrant des pancartes accrochées par des étudiants aux États-Unis, elle a imprimé des dépliants tard dans la nuit et les a affichés autour de son école. C’était la première fois qu’elle s’engageait dans une quelconque forme d’expression politique. La semaine suivante, elle assistait à sa première manifestation, un rassemblement devant l’ambassade de Chine.

“Je n’avais aucune idée de ce que ce serait et je n’avais aucune expérience”, a déclaré Wu, qui n’a pas donné son nom complet pour des raisons de sécurité. Lorsqu’elle est arrivée à l’ambassade, à quelques pâtés de maisons de Regent’s Park, elle a trouvé une dizaine d’étudiants chinois du continent qui se tenaient là. Personne ne savait vraiment quoi faire.

Une personne a suggéré qu’ils commencent à crier les slogans du pont Sitong, «La vie, pas la politique zéro-covid; la liberté et non l’enfermement ; des élections pas une dictature. Mais d’autres craignaient que le groupe ne soit pas assez grand pour attirer l’attention des passants. Enfin, ils ont trouvé leur voix.

“Au début, je me sentais un peu nerveux de parler, mais la deuxième et la troisième fois, je criais vraiment les slogans”, a déclaré Wu. Elle bientôt était en larmes. “Même s’il n’y avait pas beaucoup de monde, quand tu cries fort, tu peux sentir le courage entre tout le monde, et ça te fait moins peur.”

Initialement, les protestations contrefaites consistaient en des étudiants individuels quittant furtivement des affiches avec ces slogans sur leurs campus ou larguer des dépliants à des étrangers dans des lieux publics – ce que les militants ont appelé un «mouvement d’affiches». Ces dernières semaines, ces actions isolées ont commencé à se regrouper en tant que partisans rencontrer et organiser des événements réels via des groupes Telegram. Des manifestations ont eu lieu à Londres, Toronto, Los Angeles, Sydney et New York ; un autre à Berlin est prévu pour samedi.

Pour de nombreux participants, cela a presque été “comme une expérience de ‘sortie politique'”, ont expliqué les modérateurs du Citizens Daily CN, un compte Instagram géré par des militants chinois qui collectent des images de manifestations inspirées par Sitong dans une myriade de pays.

Une telle mobilisation est remarquable compte tenu de la répression qui dure depuis des années contre toutes les formes d’activisme chinois tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Sous de lourds contrôles sociaux et la censure, même les plus grandes vagues de tollé public en Chine ont tendance à s’essouffler avec le temps. Citoyens outre-mer subissent également la pression de l’État s’ils participent à des activités considéré comme critique à l’égard du Parti communiste chinois au pouvoir.

Le Parti communiste chinois donne à Xi une règle sans fin pour faire fléchir le pouvoir

“C’est très similaire à notre génération quand nous sommes allés à la place Tiananmen, d’abord avec beaucoup de prudence, puis vous vous rendez compte que vous n’êtes pas seul”, a déclaré Fengsuo Zhou, un ancien chef de ceux-ci. il y a longtemps protestations qui vit maintenant aux États-Unis.

Les manifestations révèlent la frustration et le pessimisme des jeunes Chinois alors qu’ils regardent le covid continu de la nation restrictions, le ralentissement de son économie et la diminution de ses perspectives d’emploi. De nombreux sont secoués par le gouvernement de plus en plus autoritaire sous Xi.

Joe Zhang, un étudiant de 23 ans de Zhengzhou, est à Berlin pour aider à organiser l’événement de ce week-end. Il a quitté la Chine en 2019 après avoir pris connaissance de sa répression contre les Ouïghours au Xinjiang, qui a ramené ce qu’il avait vu de première main lors d’un voyage dans une région voisine avec une autre minorité musulmane sous haute surveillance.

Son point de référence était « 1984 », le roman dystopique de George Orwell. “J’étais terrifié”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais réalisé que je vivais dans le livre.”

Les militants d’outre-mer tentent de poursuivre sur cette lancée. L’artiste chinois Jiang Shengda, basé en France, a publié un projet de manuel pour les manifestations chinoises à l’étranger avec des conseils. Il sollicite également les conseils des militants hongkongais et ouïghours.

Les étudiants du continent s’inspirent des manifestants étrangers de Hong Kong qui continuent de se rassembler contre le contrôle croissant de Pékin sur la ville. Le 23 octobre, des manifestants de Chine et de Hong Kong ont convergé devant l’ambassade de Chine à Londres, les étudiants de Hong Kong applaudissant leurs homologues du continent.

Une jeune femme du continent a déclaré qu’elle se sentait plus en sécurité avec les manifestants de Hong Kong. Alors qu’elle se rapprochait de la porte de l’ambassade, ils lui ont dit de protéger son identité et de ne permettre à personne de prendre des photos ou des vidéos d’elle. “J’ai appris d’eux comment négocier avec les gouvernements locaux et la police, comment organiser une foule, comment faire des affiches de protestation”, a-t-elle déclaré, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de préoccupations pour sa sécurité.

Les manifestants chinois s’appuient également sur des approches affinées sur le continent sous une censure stricte, y compris ce qu’on appelle un jieli, ou “passer le relais”, une manifestation collective où les internautes submergent les censeurs avec diverses itérations du contenu interdit. La stratégie a été utilisée en Chine après la mort du médecin dénonciateur Li Wenliang en 2020 et plus tard pendant le verrouillage largement critiqué de Shanghai.

“Les Chinois du monde entier ont rejoint cette manifestation spontanément, sans chef ni organisation”, a déclaré un étudiant en droit chinois à Amsterdam, l’applaudissant comme un moyen de résister. “J’ai vu comment le gouvernement déguise la vérité, ignore les gens et utilise leur pouvoir pour tout contrôler.”

Pourtant, tout étudiant chinois à l’étranger court le risque de manifester, de savoir leurs compatriotes pourraient les signaler aux autorités chinoises ou les dénoncer en ligne.

Lam, qui est originaire de la province du Shanxi et étudie actuellement à Sydney, a expliqué comment les affiches qu’elle avait placées dans les lieux publics de son université avaient été démolies. Une qu’elle a laissée sur un mur des toilettes disait: «Vous ne pouvez pas démolir une idée. Les idées sont pare-balles.” Quelqu’un a griffonné une réponse en chinois : “Oui, mais je peux t’arracher la bouche.”

« Maintenant que j’ai rencontré des gens qui partagent mes pensées, je me sens beaucoup mieux. Je sais que je ne suis pas la seule », a déclaré Lam, ne révélant que son nom de famille pour des raisons de sécurité. “Je vais juste continuer à poster plus d’affiches.”

La manifestation du pont de Sitong a inspiré l’activisme même en Chine. Les slogans des bannières ont surgi dans les cabines de toilettes – l’un des rares espaces publics sans caméras de surveillance.

En octobre, un homme de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a utilisé une étiqueteuse pour fabriquer des autocollants appelant les citoyens à « déposer Xi Jinping ». Il les a collés aux murs des toilettes autour de la ville.

« Je crois que beaucoup de gens en Chine ressentent la même chose que moi. La plupart des gens autour de moi sont également dégoûtés, mais ils ont peur d’agir », a-t-il déclaré, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour sa sécurité continue.

Comme pour des mouvements similaires, les manifestants sont confrontés à des divisions entre eux. À Londres, Wu n’est pas du tout optimiste quant au changement qu’ils pourraient finalement apporter. Protester est plus compliqué que prévu.

Certains membres du groupe ne sont pas d’accord avec les manifestants de Hong Kong qui appellent à l’indépendance. Wu est préoccupé par les conditions des femmes en Chine, mais les hommes ont rejeté cette question.

“Je ferai tout ce que je peux pour l’instant”, a-t-elle déclaré après avoir assisté à une manifestation à Trafalgar Square à Londres à la fin du mois dernier. Pourtant, elle a appris une leçon inestimable : “Il s’avère que le courage est quelque chose qui peut être pratiqué et développé.”