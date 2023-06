La manifestation contre l’assemblée du mois de la fierté à l’école de Los Angeles devient violente

Une manifestation contre une assemblée du mois de la fierté dans une école primaire de Los Angeles aurait éclaté en bagarres, forçant les policiers à séparer les groupes de manifestants et de contre-manifestants qui se sont affrontés au sujet de l’enseignement de l’école sur les questions LGBTQ+.

Les tensions à l’école élémentaire de Saticoy, qui fait partie du district scolaire unifié de Los Angeles, ont augmenté depuis le mois dernier à cause de l’assemblée Pride que l’école a prévu de tenir vendredi.

San Francisco nomme le premier lauréat du drag alors que les droits LGBTQ + sont attaqués aux États-Unis En savoir plus

L’événement comprenait une lecture du Great Big Book of Families, qui comprend des détails sur différentes structures familiales, y compris les parents célibataires, les parents LGBTQ +, les grands-parents et les parents adoptifs, a déclaré Kelly Gonez, membre du conseil du district scolaire unifié de Los Angeles.

Vendredi, les personnes qui protestaient contre l’événement se sont rassemblées à l’extérieur portant des t-shirts portant l’inscription « Laissez nos enfants tranquilles » et portant des pancartes avec des slogans tels que « Parental Choice Matters » et « No Pride in Grooming ». Selon aux journalistes du Los Angeles Times, la scène à l’extérieur de l’école s’est transformée en violence alors que les manifestants contre l’assemblée scandaient des insultes anti-gay et que les défenseurs des LGBTQ+ tentaient d’empêcher les manifestants d’avancer. Certaines personnes ont donné des coups de poing mais leur identité n’était pas claire, a rapporté le Times, ce qui a conduit les officiers à intervenir pour arrêter les combats.

Une page de médias sociaux avait exhorté les parents à garder leurs enfants à la maison le jour où l’école tenait l’assemblée. On ne sait pas qui a lancé la page, qui comprend également les numéros de téléphone et les adresses e-mail des responsables du district et de l’école, exhortant les parents à les appeler pour protester contre l’événement.

Les manifestants contre l’assemblée étaient plus nombreux que ceux qui étaient là pour les soutenir. Certains manifestants se sont identifiés comme parents d’élèves du quartier mais n’ont pas donné leur nom complet lors des entretiens, affirmant qu’ils avaient accepté de ne pas, en tant que groupe, invoquer des problèmes de sécurité. En gros, ils ont dit qu’ils estimaient que l’école primaire était trop jeune pour discuter des problèmes LGBTQ+.

Arielle Aldana, dont le fils de six ans fréquente Saticoy, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’assemblée jusqu’à ce qu’elle le dépose à l’école vendredi matin. Elle s’est jointe à la manifestation contre l’assemblée et a dit qu’il était « frustrant » que l’école n’ait pas informé les parents du sujet à l’avance.

Aldana a dit qu’elle ne pensait pas que ce soit adapté à l’âge de l’école primaire, mais a ajouté qu’elle pensait que ce serait bien pour quand son fils est au collège. « Cela a à voir avec où il en est dans le développement », a-t-elle déclaré.

Ray Jones, qui utilise le pronom ils, a déclaré être une drag queen à North Hollywood et n’avoir pas d’enfants à l’école, mais a estimé qu’il était important de se présenter pour soutenir la visibilité queer.

« Je ne supporte tout simplement pas cela dans ma communauté », a déclaré Jones. « Si je vais à un défilé de la fierté, alors je vais me présenter pour une manifestation de la fierté. »

Jones a déclaré qu’ils pensaient que les sujets LGBTQ + étaient appropriés pour être enseignés à l’école primaire. Les manifestants qui pensent le contraire, ont-ils dit, envoient le mauvais message aux étudiants qui ont des parents homosexuels.

La page Instagram, appelée Saticoy Elementary Parents, avait qualifié Pride de « sujet inapproprié pour nos enfants ». Dans un message, la page indique que les familles chrétiennes et ceux qui « partagent des valeurs conservatrices ne pensent pas que ce matériel est approprié pour enseigner aux enfants et pensent que c’est le droit des parents de choisir ».

En mai, le petit drapeau Pride d’un enseignant transgenre affiché à l’extérieur a été retrouvé brûlé. L’école a informé les parents, disant qu’elle faisait l’objet d’une enquête motivée par la haine.

Plus tôt cette semaine, le syndicat des enseignants du district scolaire a publié une déclaration disant qu’aucun éducateur ne devrait avoir à aller travailler dans la peur.

« United Teachers Los Angeles condamne le comportement flagrant de manifestants sectaires qui ont dévoilé l’identité de genre d’un enseignant de l’école élémentaire Saticoy », a déclaré le syndicat.

Alberto M Carvalho, le surintendant du district, a regardé la manifestation devant l’école.

« La triste réalité est qu’au cours des deux dernières semaines, des personnes qui travaillent dans cette école ont été menacées et insultées simplement parce qu’elles sont ce qu’elles sont », a-t-il déclaré à Fox 11. « Un drapeau représentant de nombreux membres de notre communauté a été brûlé. C’est tout simplement inacceptable. Sur quoi ? Une référence d’un livre qui représente les familles dans nos communautés.

Carvalho a déclaré qu’il n’y avait pas d’éducation sexuelle dans le livre en question.

« Il n’y a rien d’autre qu’une juste représentation de la réalité des familles dans notre communauté, dit-il. «Lorsque vous en excluez certains, vous diabolisez ou déshumanisez certains membres de notre communauté. Nous sommes une communauté diversifiée et nous devons l’accepter.

Gonez, membre du conseil scolaire, a déclaré que le conseil scolaire voulait « écouter et avoir ces conversations difficiles » avec les parents qui ne soutiennent pas l’assemblée.

« En même temps, je pense qu’il est vraiment important d’être factuel sur le contenu partagé aujourd’hui, sur le fait qu’il est adapté à l’âge et qu’il s’agit simplement de fournir des environnements inclusifs et accueillants à tous nos élèves et familles », a-t-elle déclaré.

L’Associated Press a contribué au reportage