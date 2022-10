La manifestation anti-Xi à Pékin sur le pont de Sitong choque la Chine

Une manifestation d’une seule personne à Pékin a appelé à des élections, à la fin de la politique stricte de “zéro covid” du pays et à la destitution du “dictateur” Xi Jinping, dans une rare manifestation de dissidence politique qui s’est heurtée à une vague de journées de censure en ligne avant une réunion politique clé qui devrait prolonger le règne de Xi d’au moins cinq ans.

«Nous voulons manger, pas faire des tests de coronavirus; réforme, pas la Révolution culturelle. Nous voulons la liberté, pas des confinements ; des élections, pas des gouvernants. Nous voulons de la dignité, pas des mensonges. Soyez des citoyens, pas des esclaves », ont lu les caractères manuscrits rouges sur de grandes bannières blanches accrochées au pont Sitong dans le quartier nord-ouest de Haidian de la ville jeudi vers midi, heure locale, selon des images et des vidéos des bannières largement partagées en ligne.

Une deuxième banderole disait : « renvoyez le dictateur et traître national Xi Jinping ». Des piétons à proximité se sont arrêtés pour lire les banderoles et regarder un panache de fumée noire provenant d’un feu allumé sur le pont par l’individu qui semblait être vêtu du casque jaune et de la veste orange d’un ouvrier du bâtiment, selon des vidéos de l’incident. .

Certaines images semblaient montrer l’individu emmené par la police, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle d’une arrestation vendredi. Le bureau de la sécurité publique du district de Haidian a raccroché lorsqu’il a été appelé par le Washington Post.

La quête de Xi Jinping pour le contrôle total de la Chine ne fait que commencer

Le Parti communiste chinois, intolérant aux critiques des principaux dirigeants dans le meilleur des cas, est actuellement en état d’alerte alors que les 2 300 politiciens les plus hauts placés du pays arrivent dans la capitale pour un congrès qui se tient tous les cinq ans. Pour Xi, le dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies, la réunion devrait être un moment de triomphe alors qu’il bouleverse la convention passée pour rester à la tête du parti pendant plus de deux mandats.

Sur les réseaux sociaux chinois, les censeurs se sont battus avec les utilisateurs qui ont tenté de partager des informations sur la manifestation, limitant considérablement le nombre de publications visibles. Les résultats de recherche pour des termes aussi génériques que “Beijing”, “Haidian” ou “Sitong” ont renvoyé beaucoup moins d’entrées que la normale et uniquement à partir de comptes officiellement vérifiés.

Certains utilisateurs ont tenté de contourner les restrictions en se référant obliquement à l’incident – une pratique courante de contournement de la censure. Certains ont posté une chanson intitulée “le brave” ou parlé d’une “single spark” en référence à un célèbre essai révolutionnaire de Mao Zedong intitulé “une seule étincelle peut déclencher un feu de prairie”.

L’acte de défi a été salué par des dissidents chinois et des militants des droits de l’homme à l’étranger, dont beaucoup ont comparé le manifestant à un “homme de char”, l’homme non identifié qui a affronté des soldats chinois sur le boulevard Chang’an le 5 juin 1989. L’autoritarisme high-tech chinois signifie que les militants ne peuvent opérer qu’en mode “guerrier solitaire”, Teng Biao, un défenseur chinois des droits de l’homme qui vit maintenant aux États-Unis, écrit sur Twitter.

L’accent mis par Xi sur la sécurité nationale et la « stabilité sociale » a sévèrement limité l’espace pour la dissidence en Chine. La dernière génération de militants chinois des droits de l’homme et de la démocratie a trouvé de plus en plus difficile de se rencontrer ou de partager des idées en privé, sans parler d’organiser une révolte sérieuse contre le pouvoir du Parti communiste.

La sécurité dans la capitale a tendance à être à son maximum lors d’événements politiques majeurs comme le prochain congrès. Les dissidents qui vivent à Pékin sont souvent emmenés par des gardiens dans des régions éloignées du pays et les contrôles augmentent pour les personnes entrant dans la ville. Cette année, les contrôles stricts et continus de la Chine ont ajouté une couche de restrictions de voyage et de surveillance.