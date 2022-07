La manifestation “Abroger la doctrine” accueille le pape au Canada

Commentez cette histoire Commentaire

ST-ANNE-DE-BEAUPRÉ, Québec — Le pape François a célébré la messe jeudi au sanctuaire national du Canada et s’est retrouvé face à une demande de longue date des peuples autochtones : annuler formellement les décrets papaux qui sous-tendent la soi-disant « Doctrine of Discovery » qui a apparemment légitimé la saisie des terres et des ressources autochtones à l’époque coloniale. Juste avant le début de la messe, deux femmes autochtones ont déployé une bannière à l’autel du Sanctuaire national de Sainte-Anne-de-Beaupré sur laquelle on pouvait lire : « Abroger la doctrine » en lettres rouges et noires vives. Les manifestants ont été escortés et la messe s’est déroulée sans incident, bien que les femmes aient ensuite fait sortir la bannière de la basilique et l’ont drapée sur la balustrade.

La brève manifestation a souligné l’un des problèmes persistants auxquels le Saint-Siège est confronté à la suite des excuses historiques de François pour l’implication de l’Église catholique dans les pensionnats notoires du Canada, où des générations d’Autochtones ont été retirées de force de leurs familles et de leurs cultures pour les assimiler à la société chrétienne canadienne. . Francis a passé la semaine au Canada à chercher à expier le traumatisme et la souffrance des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Au-delà des excuses, les peuples autochtones ont appelé François à annuler formellement les décrets papaux du XVe siècle, ou bulles, qui fournissaient aux royaumes européens le soutien religieux pour étendre leurs territoires dans le but de répandre le christianisme. Ces décrets ont été considérés comme étayant la doctrine de la découverte, une doctrine juridique inventée dans une décision de la Cour suprême des États-Unis en 1823 qui a fini par être comprise comme signifiant que la propriété et la souveraineté sur la terre sont passées aux Européens parce qu’ils l’ont “découverte”.

Le Premier ministre Justin Trudeau a évoqué la nécessité pour le Saint-Siège de “traiter la doctrine de la découverte”, ainsi que d’autres problèmes, notamment le retour des artefacts autochtones dans les musées du Vatican, lors de ses entretiens privés avec François mercredi, a déclaré le bureau de Trudeau.

Murray Sinclair, le président des Premières Nations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a cité la doctrine dans une déclaration cette semaine, saluant les excuses de Francis mais l’appelant à assumer pleinement le rôle de l’Église dans le système des pensionnats canadiens.

« Poussés par la doctrine de la découverte et d’autres croyances et doctrines de l’Église, les dirigeants catholiques ont non seulement permis au gouvernement du Canada, mais l’ont poussé encore plus loin dans son travail de commettre un génocide culturel des peuples autochtones », a déclaré Sinclair. “C’était plus que le travail de quelques mauvais acteurs – c’était un effort institutionnel concerté pour retirer les enfants de leurs familles et de leurs cultures, le tout au nom de la suprématie chrétienne.”

Les responsables de l’Église ont insisté sur le fait que ces décrets papaux ont depuis longtemps été annulés ou remplacés par d’autres reconnaissant pleinement les droits des peuples autochtones à vivre sur leurs terres, et affirment que les bulles originales n’ont aucune portée juridique ou morale aujourd’hui.

Et François pendant le voyage a réaffirmé à plusieurs reprises ces droits et a rejeté les politiques d’assimilation qui ont conduit le système des pensionnats, sans toutefois se référer aux précédents décrets de ses prédécesseurs légitimant le colonialisme.

Les organisateurs du voyage du Vatican et du Canada ont confirmé qu’une nouvelle déclaration est en préparation pour répondre aux demandes des peuples autochtones pour une répudiation formelle actuelle, bien qu’elle ne devrait pas être publiée lors de la visite de François.

“Le Vatican a précisé que les bulles papales associées à la doctrine de la découverte n’ont aucune autorité légale ou morale dans l’Église”, a déclaré Neil MacCarthy, responsable des communications pour la visite papale, à l’Associated Press dans un e-mail. “Cependant, nous comprenons la volonté de nommer ces textes, de reconnaître leur impact et de renoncer aux concepts qui leur sont associés.”

Interrogé sur la manifestation jeudi, MacCarthy a déclaré: «Nous reconnaissons qu’il existe des sentiments très passionnés sur un certain nombre de questions, y compris la doctrine de la découverte. La brève manifestation pacifique n’a pas perturbé le service et le groupe a eu l’occasion d’exprimer ses préoccupations.

Le service lui-même a incorporé de nombreux éléments et peuples autochtones, y compris un moment émouvant lorsqu’une femme en robe autochtone a pleuré devant François alors qu’elle lui apportait les cadeaux d’offrande. François n’a pas mentionné la question de la doctrine dans son homélie, qui parlait en termes généraux de la réconciliation et du besoin d’espérance.

Le Vatican a clairement prévu que le problème se poserait pendant le voyage. Dans un essai paru dans le numéro actuel de la revue jésuite approuvée par le Vatican La Civilta Cattolica, le révérend Federico Lombardi a reconnu que la question restait importante pour les peuples autochtones, mais a souligné que la position du Saint-Siège dans la répudiation des principes qui sous-tendent le XVe siècle taureaux est clair.

Lombardi, le porte-parole à la retraite du Vatican, a cité la bulle subséquente de 1538 « Sublimis Deus » qui affirmait que les peuples autochtones « ne doivent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s’ils sont en dehors de la foi de Jésus-Christ ; et qu’ils peuvent et doivent jouir librement et légitimement de leur liberté et de la possession de leurs biens ; ils ne doivent en aucun cas être réduits en esclavage.

Pour sa part, la conférence des évêques du Canada a publié en 2016 une déclaration répudiant fermement la doctrine ainsi que le concept connexe « terra nullius ». Ce terme du XIXe siècle est également compris comme légitimant la saisie des terres autochtones, dans la mesure où les colons européens considéraient les terres comme «inutilisées» si elles ne montraient pas de signes de pratiques agricoles européennes.

“Nous rejetons l’affirmation selon laquelle le principe du premier preneur ou découvreur, souvent décrit aujourd’hui par les termes Doctrine de la découverte et terra nullius, pourrait être appliqué à des terres déjà habitées par des peuples autochtones”, indique le communiqué des évêques. “Nous rejetons l’affirmation selon laquelle la simple absence de pratiques agricoles européennes, de technologies ou d’autres aspects communs à la culture européenne, pourrait justifier la revendication d’une terre comme si elle n’avait pas de propriétaire.”

Winfield a rapporté de Québec.