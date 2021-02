MOSCOU (AP) – Le projet de la police de Moscou d’étouffer une manifestation de l’opposition en réprimant le centre de la ville s’est retourné contre lui – non seulement la manifestation massive a eu lieu, mais elle s’est répandue dans une large bande de la ville.

La police de Moscou se montre toujours forte pour les rassemblements de protestation non autorisés, mais le plan de manifestation de dimanche exigeant la liberté du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny était particulièrement anathème symboliquement.

Il devait commencer sur la place Loubianka, où se trouve le siège du Service fédéral de sécurité que Navalny accuse de l’avoir empoisonné, puis marcher un demi-kilomètre jusqu’au bâtiment de l’administration présidentielle, à peu près aussi près des leviers de pouvoir qu’un manifestant pourrait obtenir sans enfreindre le Les murs du Kremlin.

La police a répondu au plan provocateur en fermant sept stations de métro à proximité et en limitant la circulation des piétons dans un grand trapèze de la Place Rouge à Loubianka, une zone qui contient de nombreux sites touristiques et certains des meilleurs magasins de la ville.

Dimanche, les journalistes ont pu atteindre Loubianka, mais peu de personnes qui ressemblaient à des manifestants potentiels ont pu y arriver. Une heure avant le début de l’action, l’équipe de Navalny a dit aux manifestants via une application de messagerie de se rendre dans deux stations de métro encore ouvertes.

Après que la police a arrêté certains manifestants et en a chassé d’autres des gares, l’équipe de Navalny a dit aux gens de se rendre sur la place devant trois des gares longue distance de la ville. D’autres détentions ont eu lieu sur la place et ses franges.

Par la suite, les foules se sont dirigées vers la prison Matrosskaya Tishina, où Navalny est détenu. Une fois repoussés par la police là-bas, beaucoup sont retournés dans la zone des postes.

En tout, manifestation qui aurait pu être contenue dans une zone relativement petite et observée par quelques personnes qui ne participaient pas, les manifestants ont diffusé leur message dans une grande partie du centre de Moscou, attirant une attention considérable en cours de route avec leurs chants de «Poutine, démission ! » et « Poutine, voleur! » – une référence à un somptueux domaine de la mer Noire qui aurait été construit pour le leader russe et qui a été présentée dans une vidéo très populaire publiée par l’équipe de Navalny.

Sur les routes principales et même les rues secondaires, les conducteurs qui passaient klaxonnaient et faisaient clignoter des signes de victoire par la fenêtre, indiquant que le soutien à Navalny et la consternation avec le président Vladimir Poutine se sont répandus bien au-delà des jeunes, pour la plupart motivés à naviguer sur les trottoirs glacés .

Bien que Poutine et d’autres responsables aient comparé les manifestants à des terroristes, ce que les Moscovites ont vu de leurs fenêtres au passage de la foule était un flux de personnes mieux comportées que la foule moyenne des fans de football. Le seul vandalisme observé lors de la randonnée était des slogans tracés sur les vitres des voitures couvertes de neige: «Poutine est un voleur» et «PTN PNKh», la version textuelle d’une insulte profane de Poutine.

Plus de 1 500 personnes auraient été arrêtées à Moscou, dont l’épouse de Navalny, Yulia, mais il y a eu peu de tentatives visibles de provoquer la police. Beaucoup de ceux qui ont été saisis et forcés à monter dans des véhicules de police ont apparemment été choisis au hasard. Dans tout le pays, près de 5 000 personnes ont été arrêtées.

Alors que la police anti-émeute casquée pourchassait des manifestants dans une station de métro vers la fin de la manifestation, une femme fumant une cigarette a ri et a dit: «Aujourd’hui, est-ce un jour férié en Russie?»

Pour les manifestants, ce n’était pas des vacances, mais ils peuvent se sentir encouragés par la façon dont les tactiques policières leur ont donné l’occasion par inadvertance de montrer leur détermination.