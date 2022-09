La manifestation à la frontière de Coutts “était une guerre”, selon des documents judiciaires

Des documents judiciaires récemment non scellés ont révélé plus de détails sur l’enquête de la GRC qui a conduit à des accusations criminelles, notamment de complot en vue de commettre un meurtre, pendant le blocus frontalier à Coutts, en Alberta. en février.

Les accusations les plus graves ont été portées contre quatre hommes de l’Alberta : Christopher Lysak, 48 ans, de Lethbridge; Anthony Olienick, 39 ans, de Claresholm; Chris Carbert, 44 ans, de Lethbridge; et Jerry Morin, 40 ans, d’Olds.

Quatre longues demandes de mandats de perquisition, soumises par la police, montrent que les enquêteurs pensaient que les suspects avaient une puissante cache d’armes à feu et étaient prêts à l’utiliser.

Les documents comprennent des notes et des informations de la GRC en uniforme, ainsi que d’agents d’infiltration qui se sont infiltrés dans un saloon à Coutts, où les manifestants se rassemblaient tous les jours et tous les soirs.

Les deux agents avaient pour objectif d’apprendre la hiérarchie du groupe.

Dans leurs notes, ils ont parlé d’une rencontre avec Olienick, l’un des accusés, qui ne faisait pas partie du groupe de direction mais s’est qualifié de « sécurité » pour les manifestants. Il a également qualifié la manifestation de «révolution», selon les notes.

“Olienick a déclaré qu’ils avaient un stock de centaines d’armes et de milliers de munitions et qu’ils pourraient équiper chaque homme du bâtiment pour se battre”, indiquaient une partie des demandes. “Olienick a dit que si la GRC arrivait avec force, elle serait accueillie avec plus de force et que la GRC était l’ennemi.”

“Olienick a expliqué que ‘c’était une guerre et qu’il était prêt à donner sa vie et que d’autres l’étaient aussi…'”, ajoutent les notes.

Les agents d’infiltration ont également rencontré Carbert, selon leurs notes, qui détaillent une discussion entre Carbert, Olienick et les agents au sujet d’une livraison entrante, un sac de hockey censé être rempli d’armes.

“[Undercover operative] demandé si la livraison était des armes à feu. [Undercover officer] a noté que Carbert et Olienick se sont regardés, ont hoché la tête et ont souri », indiquent les notes. “Cela a conduit la police à croire qu’Olienick et son groupe s’armaient pour une confrontation avec la police.”

Les notes montrent également des appels et des SMS interceptés par la GRC impliquant les quatre suspects. Les demandes détaillent une partie d’un appel entre Morin et une femme le 14 février, discutant de l’endommagement par la GRC de l’équipement des manifestants au blocus.

“Morin a dit qu’il allait retourner ‘là’ [Coutts blockade area] et mettez un ‘f ****** quelques limaces’ dans leur tête… », montrent les documents.

Morin a été arrêté plus tard dans la journée, avec deux armes à feu dans son véhicule, selon la police.

Un jour plus tôt, le 13 février, des membres de l’équipe d’intervention d’urgence de la GRC ont vu Olienick seul près du saloon et l’ont arrêté pour méfait.

Lysak a été arrêté le même jour, également près du saloon, pour avoir prétendument proféré des menaces envers un policier.

Le lendemain, des agents ont fouillé une maison et une propriété à Coutts, arrêté Carbert et saisi 15 armes à feu, des munitions et des gilets pare-balles.

La demande comprend également des observations de la police selon lesquelles les manifestants semblaient avoir un comité des finances et une structure de gouvernance. Ils ont parlé à des personnes qu’ils croyaient être les leaders de la manifestation, mais ces noms ont été supprimés des documents judiciaires.

Les documents ont été scellés par un tribunal lors de leur dépôt. Les avocats de plusieurs médias, dont CTV News, ont plaidé devant le tribunal pour les desceller. Les avocats de l’accusé se sont opposés à cette demande. Un juge a décidé le 7 septembre de desceller les dossiers, avec des expurgations.