Hailey a relancé sa romance avec Justin en 2018, quelques mois à peine après sa rupture avec Selena, ce qui a amené certains fans à spéculer sur la tension entre les femmes. Les rumeurs d’une querelle se sont intensifiées quand, un mois après que Hailey et le chanteur « Intentions » ont organisé leur cérémonie de mariage étoilée en septembre 2019, Selena a sorti « Lose You to Love Me », que de nombreux fans ont interprété comme une ballade de rupture sur Justin.

Hailey Bieber peut être marié à Selena Gomez l’ex-petit ami de Justin Bieber , mais le mannequin n’a pas tardé à montrer son soutien à la nouvelle reprise de la chanteuse « Look At Her Now » de Vogue. Cette semaine, les fans ont remarqué que Hailey a aimé Voguenouvelle photo Instagram de , qui représentait la prochaine couverture d’avril de Selena.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy