La manière “organisée” des supporters japonais de célébrer la victoire contre l’Allemagne vous laissera impressionné

Félicitations à tous les Japonais qui ne manquent jamais d’impressionner le monde avec leur discipline et leur mode de vie organisé ! Ils inspirent les gens par leur courtoisie et leur respect, ce qui était même évident pendant et après que l’équipe japonaise a battu l’Allemagne, quadruple championne du monde, lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en cours.

Alors que le Japon a stupéfié le monde avec sa victoire mémorable 2-1 contre l’Allemagne mercredi, les fans ont eu leur “propre” façon de se livrer aux célébrations après la victoire. Ils sont descendus dans les rues de Tokyo pour célébrer la victoire historique du match d’ouverture du Japon, mais seulement lorsque les feux de circulation étaient rouges. Ainsi, leur manière « courtoise » de célébrer la victoire a impressionné les internautes qui ne tarissent pas d’éloges sur les « citoyens civilisés ».

Dans la vidéo partagée sur Twitter, la foule a commencé à danser de joie au célèbre passage à niveau de Shibuya, à Tokyo, jusqu’à ce que les feux de circulation soient rouges. Les gens se sont dispersés après que le feu soit passé au vert, laissant passer les véhicules sans créer de congestion dans les rues. Le geste gracieux a été salué par la Twitterverse qui l’a trouvé très inspirant et réfléchi.

La vidéo a été partagée le 23 novembre et a recueilli 294 000 vues au moment de la publication de l’article. La vidéo “disciplinée” des fans japonais descendant en masse dans les rues pour célébrer la victoire du Japon sur l’Allemagne était sous-titrée comme suit : “Les fans de #JPN sont si courtois que leurs célébrations publiques dans la rue après avoir battu #GER ne se déroulent que lorsque les feux de circulation sont rouges”.

“Le pays le plus civilisé du monde”, répond un internaute tandis qu’un autre déclare : “Les Japonais ont cent ans d’avance sur cette génération”. Certains ont même prétendu qu’« ils sont les meilleurs ».

Les Japonais ont cent ans d’avance sur cette génération— James_Habeshawi (@jems_jjzman) 23 novembre 2022

La nouvelle de la manière «organisée» de célébrer les Japonais est venue après que les fans ont pris la responsabilité de nettoyer le stade de la coupe du monde en ramassant les étagères et les produits alimentaires abandonnés après le match Japon-Allemagne au Qatar. En effet, leur façon de tout traiter avec tant de dévouement et de respect prouve qu’ils sont l’une des plus belles personnes à l’intérieur comme à l’extérieur !

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici