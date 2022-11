La manière musicale du professeur d’enseigner les alphabets hindi impressionne les gens

Un enseignant joue un rôle majeur dans le façonnement de la vie et de la carrière d’un élève. Certains enseignants vont même au-delà de leur devoir pour éduquer les élèves et les aider à mieux comprendre les choses. Une vidéo d’un de ces enseignants a fait le tour d’Internet. La vidéo partagée par l’utilisateur de Twitter Ankit Yadav montre un enseignant aidant les élèves à apprendre les alphabets hindi d’une manière unique.

Dans la vidéo, on voit un enseignant debout devant un tableau noir sur lequel sont écrits les alphabets hindi. Il a ensuite été vu en train de chanter une ligne spéciale pour chaque lettre, que les élèves ont ensuite répétée. Avec la vidéo, la légende traduite en anglais disait : « Quelle merveilleuse façon d’enseigner. Grand Guruji.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 416,7k vues à ce jour. Plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont loué l’excellente façon d’enseigner de l’enseignant. L’un des utilisateurs a écrit : “Beaucoup de respect à l’enseignant pour son excellente manière d’enseigner”. Un autre utilisateur a écrit : « Génial, ça s’appelle le nouveau système éducatif. Guruji, tu es un grand professeur ainsi qu’un grand chanteur. Meilleurs vœux”. Un troisième utilisateur a écrit : « Brillant. Nous avons besoin de ce type d’enseignant dans toutes les classes du monde. Amour et respect cher monsieur ji ». “Bien… les enfants n’oublient jamais ce qu’ils apprennent en s’amusant et pouvons-nous également prendre un moment pour apprécier son chant”, a écrit un quatrième utilisateur.

Beaucoup de respect à l’enseignant pour son excellente façon d’enseigner 🙏 – Kamal kishor Naik (@KamalkishorNai1) 7 novembre 2022

J’ai aimé, très fantastique monsieur — Surendra (@surendra1112201) 7 novembre 2022

Très belle méthode d’enseignement unique. – Ghanshyam Shukla (@ Ghanshy29306195) 7 novembre 2022

Génial…👏…nous avons besoin de ce type d’enseignant dans toutes les classes du monde. ❤️ prenez amour et respect cher monsieur ji..🙇‍♂️ — Sandip Karmakar (@sandip_talks) 7 novembre 2022

Auparavant, une vidéo d’un enseignant d’origine indienne travaillant aux États-Unis est devenue virale après avoir créé une méthode non conventionnelle d’enseignement de la trigonométrie à ses élèves. L’enseignant les a aidés à mémoriser les formules de trigonométrie dans un style de chant et a rendu l’apprentissage plus facile et plus rapide pour les élèves. L’enseignant a été vu dans la vidéo en train de donner des conférences en classe sans utiliser de livres de bord, de marqueurs ou d’autres outils pédagogiques. On l’a vu chanter des formules trigonométriques au lieu des méthodes d’enseignement traditionnelles.

Les mathématiques peuvent aussi être amusantes… Professeur indien enseignant la trigonométrie aux États-Unis 😅 pic.twitter.com/GnrCT40YEv — AK 🇮🇳 (@AK_Inspire) 16 octobre 2022

La vidéo a été initialement partagée sur Facebook en 2012, mais elle est récemment redevenue virale près de dix ans plus tard en raison de son thème et de son contenu intrigants.

