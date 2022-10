La manière bizarre de ce médecin de “guérir” le gaz a les internautes en grand écart

Une vidéo d’un médecin guérissant son patient de maux d’estomac a attiré l’attention de tous sur les réseaux sociaux. La manière bizarre dont le processus est en cours est ce qui a laissé les internautes divisés. Téléchargée sur le compte Twitter de Knight Rider, la vidéo montre le médecin frappant son patient avec un bâton en bois. Plus loin dans la vidéo, on peut l’entendre dire “Gas lock”, alors qu’il frappe l’estomac avec un bâton en bois. Puis, en quelques secondes, il déplace ses mains sur le ventre des patients et dit : « Gas khatam ».

Le docteur porte un micro et on voit qu’il montre le truc à quelques badauds. Regarde:

@RetardedHurt en tant que docteur !! pic.twitter.com/U4CQgXU3T0 — Cavalier de chevalier (@iKnightRider19) 16 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler près de 2 000 vues. « Gas gas gas as as as as ssssssss Lock lock ock ock ck ck kkkkkk Khatam hatam atam tam am aaaa », a écrit un utilisateur de Twitter imitant le médecin. Les gens peuvent être vus en train de laisser des emojis rieurs sur la vidéo.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo d’un médecin sauvant un patient qui semble avoir subi une crise cardiaque a attiré l’attention de tous. Le médecin a été identifié comme étant le Dr Arjun Adnaik. L’incident s’est produit dans le district de Kolhapur, dans le Maharashtra.

Dans les images de vidéosurveillance, le Dr Arjun est vu assis devant un patient. Au bout de quelques instants, la personne portant une chemise bleue perd connaissance. Voyant cela, le Dr Arjun se précipite vers la personne et commence à donner de légers coups sur sa poitrine avec son poing. Après environ une douzaine de coups répétés, la personne reprend conscience et se redresse avec le cou droit. On voit le Dr Arjun demander à la personne si elle va bien et retourner à sa chaise.

La vidéo a été catapultée sur Twitter par le député Rajya Sabha du Maharashtra, Dhananjay Mahadik, qui a salué les efforts du médecin. Partageant la vidéo, Mahadik, dans la légende, a écrit: «Cette vidéo montre un exemple d’un héros de la vie réelle vivant parmi nous. Le Dr Arjun Adnaik, l’un des meilleurs cardiologues de Kolhapur, a sauvé la vie d’un patient. J’applaudis à des héros aussi honorables et vertueux.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici