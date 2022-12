La manie des stocks de mèmes est peut-être enfin terminée

New York

Il est temps de chanter un requiem pour un mème. Les actions de mèmes, c’est-à-dire. Les entreprises qui ont attiré des suivis enragés de commerçants sur Reddit et d’autres sites de médias sociaux en 2021 sont en difficulté. Regardez simplement GameStop.

Les actions du détaillant de jeux vidéo, qui publiera ses derniers résultats après la cloche de clôture mercredi, ont plongé de près de 35 % cette année après avoir bondi de plus de 685 % l’an dernier.

GameStop (GME) devrait enregistrer une perte trimestrielle de 84 millions de dollars et une croissance des ventes de seulement 4,5 % par rapport à il y a un an. L’entreprise serait également au milieu d’une série de licenciements, selon un rapport d’Axios. GameStop (GME) n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Mais GameStop n’est pas le seul stock de mèmes, dont beaucoup sont devenus populaires auprès des commerçants parce qu’ils pensaient qu’il serait drôle d’essayer de punir les fonds spéculatifs et d’autres investisseurs qui pariaient contre eux, qui ont connu des moments difficiles.

Les actions de la chaîne de salles de cinéma AMC (AMC) ont chuté de 55 % cette année. Et la nouvelle classe d’actions privilégiées qu’AMC (AMC) a émise plus tôt cette année, qui a le symbole “APE” comme un clin d’œil aux fans fidèles sur les réseaux sociaux qui se désignent comme des “singes”, a plongé de plus de 90% de son prix de pointe.

AMC perd toujours de l’argent et la santé de l’industrie du théâtre reste menacée.

Les revenus du box-office restent en forte baisse par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, car Hollywood sort moins de superproductions dans les cinémas et les cinéphiles continuer à choisir de rester à la maison et de diffuser des films et des émissions de télévision. Les parts des propriétaires de salles de cinéma Cinemark (CNK), Marcus (MCS) et IMAX (IMAX) sont également toutes inférieures cette année.

Ensuite, il y a Bed Bath & Beyond (BBBY).

Le détaillant en difficulté a reçu un bref coup de pouce plus tôt cette année lorsque le président de GameStop et co-fondateur de Chewy (CHWY), Ryan Cohen, a pris une participation dans l’entreprise, ce qui a fait espérer aux membres qu’il prévoyait un revirement majeur. Mais Cohen a vendu ses actions en août. Le stock est maintenant en baisse de 75% cette année.

Qu’est-il arrivé? Il semble qu’une partie du problème réside dans le fait que la frénésie du day trading alimentée par la pandémie est terminée. Il n’y a pas autant de personnes ennuyées coincées à la maison qui utilisent des chèques de relance pour acheter des actions, étant donné que le taux de chômage n’est que de 3,7 %, contre un sommet de 14,7 % en avril 2020 lorsque la pandémie a frappé pour la première fois l’économie américaine. Les Américains ne sont plus confrontés aux blocages de Covid, et de nombreuses personnes sont retournées au bureau… au moins à temps partiel.

Mais les investisseurs peuvent également se rendre compte que des entreprises comme GameStop, AMC et Bed Bath & Beyond sont confrontées à des défis légitimes. Les bénéfices, les ventes et d’autres fondamentaux comptent après tout, surtout dans une économie qui commence à montrer des signes de faiblesse.

« Il y a encore beaucoup de danger dans les actions. Il n’y a pas de véritables aubaines », a déclaré Matt Smith, directeur des investissements chez Ruffer. Smith soutient qu’il existe encore de meilleures opportunités pour les investisseurs de vendre des actions, c’est-à-dire de parier que les prix vont baisser, que d’acheter à long terme.

Mais surtout, les investisseurs sont conscients du fait qu’en des temps incertains comme celui-ci, il peut être plus logique de jouer la sécurité au lieu de prendre un énorme pari sur un stock de mème.

Les taux d’intérêt continuent d’augmenter. Cela rend le bon du Trésor américain à 10 ans, qui a un rendement d’environ 3,6 %, assez attrayant.

“Les obligations sont meilleures qu’elles ne l’ont été en 15 ans”, a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial.

Wyett note que la Réserve fédérale n’a pas encore fini d’augmenter les taux. Le taux directeur à court terme de la banque centrale se situe désormais dans une fourchette de 3,75 % à 4 %.

Une autre hausse des taux lorsque la Fed conclura sa réunion d’élaboration des politiques le 14 décembre est une évidence. La seule question est de savoir s’il ne s’agira que d’une augmentation d’un demi-point ou de la cinquième hausse consécutive de trois quarts de point de la Fed. Et Wyett dit que la Fed devrait continuer à augmenter au début de 2023.

“L’impact sur le marché boursier de ce que la Fed a fait jusqu’à présent et peut encore faire reste devant nous”, a-t-il déclaré.

Ajoutez tout cela et c’est un moment misérable pour les investisseurs d’envisager des actions spéculatives.

Des taux d’intérêt plus élevés rendront encore plus difficile pour les entreprises en difficulté et non rentables de rembourser leur dette, a ajouté Steven Wieting, stratège en chef des investissements chez Citi Global Wealth.

« Il y a un niveau d’aversion au risque sur ce marché. Lorsque vous résumez les haussiers et les baissiers cette année, les baissiers ont gagné », a déclaré Wieting.