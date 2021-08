La manie de la vente au détail de subir une chute, donne un avertissement de correction du marché: PNC

« Alors que nous commençons à voir cette falaise fiscale apparaître à l’horizon à court terme, appelons-la en septembre et [as] les allocations de chômage prolongées commencent à disparaître, je pense que la manie autour des activités de commerce de détail va commencer à s’estomper », a-t-elle déclaré mercredi sur « Trading Nation » de CNBC.

Amanda Agati de PNC Financial prédit la chute de la frénésie de la vente au détail.

« Nous devons être vraiment réalistes quant à l’ampleur et à la vitesse de remontée du marché et à l’évolution des valorisations », a-t-elle déclaré. « La toile de fond des valorisations est tendue à tous points de vue : moyennes historiques et autres. »

Sur « Trading Nation » début juin, elle a recommandé de se préparer à des fluctuations de prix plus importantes que la normale. Agati a attribué les prévisions aux valorisations élevées, au bavardage de la Réserve fédérale et à la fin des politiques de relance.

Le Dow Jones a perdu 324 points ou 0,92% mercredi. Le S&P 500 a également connu des difficultés, chutant de 0,46 %.

« Nous avons commencé à voir ce rallye s’épuiser un peu ici et s’installer », a déclaré Agati.

Agati répertorie également les variantes de Covid-19 et le ralentissement de la croissance des bénéfices comme principaux risques de correction.

« La clé de la voie à suivre est certainement la croissance des bénéfices et les révisions positives », a-t-elle déclaré. « Nous commençons à voir un certain ralentissement en termes de révisions pour 2022. Ainsi, la clé pour maintenir le rallye du marché alimenté n’est pas seulement d’atteindre cette barre haute en termes de croissance des bénéfices, elle la dépasse largement. »

En raison des inquiétudes, le principal jeu d’Agati est de regarder à l’étranger vers les marchés émergents.

« Je me sens un peu comme un record battu car cela a vraiment été une histoire pour nous au cours de 2021 », a déclaré Agati. « C’est vraiment l’étoile la plus brillante de l’univers des classes d’actifs actions. »

Elle ne laisse pas les tensions entourant les régulateurs de Pékin ciblant les sociétés chinoises cotées aux États-Unis faire dérailler la stratégie. Agati considère l’incertitude principalement comme un excès de sentiment.

« Le contexte de croissance des bénéfices est également très solide », a déclaré Agati. « Cet écart de valorisation relatif par rapport au monde développé est vraiment attrayant ici. »

L’ETF iShares MSCI Emerging Markets, qui suit l’espace, est en baisse de 4,2% au cours du mois dernier. Jusqu’à présent cette année, il est en hausse de 1,5%.

