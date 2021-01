Lorsque la Xbox Series X et la Xbox Series S ont été lancées en novembre, les consoles ont été livrées avec un nouveau contrôleur. Il n’a pas les déclencheurs adaptatifs ni les haptiques avancés du contrôleur DualSense concurrent de la PS5 de Sony, mais le nouveau contrôleur sans fil Xbox offre un design rafraîchi mais familier, avec de nouvelles poignées texturées – même sur les déclencheurs – et l’inclusion d’un nouveau D-Pad qui le rend plus en ligne avec le contrôleur Xbox Elite haut de gamme.

La manette sans fil Xbox mise à jour était disponible en Carbon Black, Robot White et Shock Blue au lancement, mais soyons honnêtes, elle est un peu terne par rapport au grand nombre de modèles disponibles pour l’ancien contrôleur Xbox One. Cela change lentement, Microsoft annonçant aujourd’hui une nouvelle option de couleur Pulse Red pour la nouvelle manette sans fil Xbox, ajoutant une touche de couleur à une console par ailleurs largement noire.