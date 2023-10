La manager de Chelsea, Emma Hayes, déclare que le football féminin ne disposant pas de technologie sur la ligne de but ou de VAR est « embarrassant » après le refus de Guro Reiten de marquer | Actualités footballistiques

Emma Hayes dit qu’il est « ridicule » et « embarrassant » que la technologie sur la ligne de but et le VAR ne soient pas présents dans le football féminin après que Guro Reiten de Chelsea s’est vu refuser un but contre Tottenham après que le ballon ait clairement franchi la ligne.

Reiten a envoyé le ballon au-dessus de la ligne lors de la victoire 2-1 des champions de la WSL, mais les officiels sur le terrain n’ont pas accordé le but. L’attaquant de Chelsea s’est même éloigné pour célébrer, mais est resté perplexe lorsqu’il a été décidé qu’il n’était pas entré.

Heureusement pour Chelsea, Lauren James a marqué quelques secondes plus tard alors que Niamh Charles, qui a récupéré une passe de Reiten en fête, a traversé pour qu’elle rentre à la maison.

« Je veux savoir pourquoi nous n’investissons pas là-dedans [technology]? » Hayes a dit Sports aériens apres le jeu. « Cela doit être soumis au conseil d’administration qui prend les décisions. C’est embarrassant.

Image:

Le tir de Guro Reiten a semblé dépasser la ligne contre Tottenham





« Tout le monde savait dans le stade qu’il était entré. C’est vrai qu’il pourrait y avoir une erreur humaine, mais c’est à cela que sert le VAR, mais je ne devrais probablement pas dire ça après Tottenham contre Liverpool hier !

« S’il s’agit de la Premier League de football féminin, du plus haut niveau, nous avons déjà prouvé que nous pouvons avoir le VAR-lite, nous l’avons eu à Kingsmeadow lors d’un match de pré-saison.

« Nous pouvons parler d’investir dans le football des jeunes, mais nous avons besoin [goal-line technology] – c’est ridicule. Nous l’avons eu à la Coupe du monde. Nous l’avons eu en finale de la FA Cup mais pas en demi-finale. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren James rentre un superbe centre, donnant à Chelsea une avance de 2-0 sur Tottenham à Stamford Bridge



Hayes a déclaré plus tard lors de sa conférence de presse : « J’ai dit au quatrième officiel : ‘Je parie que vous êtes reconnaissant que [James goal] est entré. Parce que tout le monde dans le stade a vu qu’il franchissait la ligne d’arrivée.

« Il y a une erreur humaine, le VAR n’est pas infaillible, mais ne pas avoir de technologie sur la ligne de but dans un stade qui l’a déjà est une folie. Mais en même temps, la semaine prochaine, nous irons dans un stade qui ne l’a pas.

« Nous devons avoir une certaine cohérence avec cela. Je ne comprends pas pourquoi nous n’avons pas VAR-lite dans toute la ligue. Nous l’avons mis en œuvre à Kingsmeadow en pré-saison, donc il n’y a aucune excuse. »

Ce que disent les experts…

Karen Carney à Sky Sports : « Nous parlons depuis trop longtemps de technologie. Nous sommes au stade principal, c’est génial, mais ce but pourrait faire la différence – c’est un but. Le titre pourrait être remporté par deux points, la relégation, les quatre premiers sont marginal. Je pense aux managers car ils n’ont pas de place à l’erreur, mais pourquoi pouvons-nous laisser de la place à l’erreur dans la technologie ? »

Izzy Christensen à Sky Sports: « Le jeu avance. Ces décisions définissent les matchs. Si Chelsea n’avait pas marqué quelques secondes après, nous aurions assisté à un résultat complètement différent, puis à la fin de la saison, lorsque nous repensons à des choses comme celles-là, qui sont évitables, alors c’est une grande inquiétude. »

Rachel Yankey à Sky Sports : « La chose la plus importante que nous puissions faire est de continuer à le montrer et à pousser pour cela. Ensuite, j’espère qu’il y aura du changement. Le football a atteint un tel niveau que nous ne pouvons pas ne pas le remarquer. [goal-line technology] doit être là. »

Comment suivre la WSL sur Sky Sports

Suivez toutes les dernières actualités de la Super League féminine sur SkySports.com et sur l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée et des extraits de jeux en direct sur Sky Sports.

Vous pouvez également regarder gratuitement les moments forts de chaque match de la WSL cette saison sur les plateformes numériques et la chaîne YouTube de Sky Sports, tandis que tous les matchs continueront d’être diffusés sur Sky Sports Football, ainsi que sur Sky Showcase, disponible dans toutes les maisons Sky. même sans forfait Sky Sports, donnant à la compétition une plus grande visibilité.

Parallèlement à la couverture et à la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @SkySportsWSL continuera d’héberger tout le contenu de la Barclays FA WSL sur Sky Sports.

Le compte Sky Sports WSL TikTok offre aux fans une couverture à 360° de la ligue et leur donne un accès exclusif à leurs nouveaux joueurs préférés. À travers des défis amusants et des interviews, ainsi que des images des coulisses, les téléspectateurs découvriront les différentes personnalités de la WSL et verront le sport sous un nouvel angle.

Pendant ce temps, les fans peuvent également se tenir au courant de tout sur et en dehors du terrain avec le retour de Three Players and a Podcast, animé par Caroline Barker.