La mamie de 81 ans entrée dans Miss Univers

Ce commentaire lui a donné la confiance nécessaire pour franchir le pas après plusieurs années de difficultés financières qui l’avaient poussée, elle et sa famille, au bord de la ruine.

« Une fois que vous l’avez trouvé, cela devient l’énergie qui anime votre vie, conduisant à une attitude positive et à des relations plus saines avec les gens, ce qui contribue à votre bien-être. »

« Après avoir élevé des enfants et traversé des épreuves, il ne reste plus que deux personnes, et c’est à ce moment-là qu’il faut trouver ce que l’on veut faire », a expliqué l’ancienne employée d’hôpital à la BBC peu après avoir quitté la scène.

Cette semaine, la femme de 81 ans est montée sur scène avec des femmes d’un quart de son âge pour Miss Univers Corée du Sud, dans l’espoir de se qualifier pour la finale au Mexique plus tard cette année.

Ou peut-être participer à un concours de beauté international dans le but ultime de lancer votre carrière de mannequin sur la scène mondiale.

À 81 ans, Choi Soon-hwa est la plus âgée des candidates à Miss Univers.

Et cela lui a valu l’intérêt international qu’elle espérait : Mme Choi a fait la une des journaux du monde entier.

« Les participants ont été surpris de me voir et lorsqu’ils ont appris que j’avais 80 ans, ils ont exprimé leur admiration en disant : je veux vieillir comme toi », avoue-t-elle.

La suppression des restrictions d’âge intervient alors que le concours Miss Univers s’est diversifié ces dernières années, permettant aux femmes mariées, aux femmes transgenres et aux mères célibataires d’y participer.

« Cependant, il n’y avait pas de voie ou d’orientation claire pour moi, mais comme le concours Univers n’avait pas de limite d’âge, j’ai participé dans le but d’atteindre la scène mondiale. »

Ainsi, lorsque Miss Univers, le célèbre concours de beauté qui a débuté neuf ans après la naissance de Mme Choi, a décidé de supprimer les règles interdisant les participants de plus de 28 ans plus tôt cette année, elle a sauté sur l’occasion d’y participer, faisant d’elle la candidate la plus âgée de tous les temps. jusqu’à présent pour y participer.

Ce qu’elle n’a pas acheté, c’est un billet pour le Mexique : la couronne de Miss Univers Corée du Sud est revenue à Han Ariel, 22 ans.

Mme Choi n’est cependant pas repartie les mains vides – mais avec le titre de « La mieux habillée ».

« Le simple fait de pouvoir participer est une expérience incroyable et honorable », dit-elle, ajoutant qu’elle espère être la première des nombreuses femmes plus âgées à concourir pour la couronne et, par extension, à défier les normes de beauté.

« Comme c’est encore nouveau, il y a beaucoup de buzz, mais à mesure que de plus en plus de seniors participent, les perspectives à leur sujet changeront, et il viendra un moment où les seniors pourront participer à des compétitions mondiales », dit-elle. « Mais pour l’instant, il est encore temps que les jeunes montent sur scène. »

Et quoi qu’il arrive ensuite, elle sait que certains de ses plus grands fans seront toujours à la maison : ses petits-fils, âgés de 23 et 24 ans.

« Mes petits-enfants m’encouragent en disant : ‘Notre grand-mère est tellement cool, jolie, belle et la meilleure !' »