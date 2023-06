La « maman secrète » de Poutine décède à 97 ans après avoir été snobée pendant des décennies par un despote séparé « à qui elle a donné naissance après une liaison »

Une FEMME qui a prétendu pendant des décennies être la vraie mère de Vladmir Poutine est décédée dans la pauvreté à l’âge de 97 ans, a-t-on appris aujourd’hui.

Vera Poutina a juré que le tyran russe Poutine lui était né d’une liaison avec un homme marié – une version de l’histoire qui a été totalement évitée par Mad Vlad.

Vera Poutina était convaincue que Vlad était son fils perdu depuis longtemps

Elle prétend avoir donné son fils – Poutine photographiée avec sa mère officielle Maria Poutina

Poutine photographié comme un enfant dans l’une des rares premières photos connues de lui

Le passé de Vlad est enveloppé dans le mystère de l’Union soviétique

Mais elle a continué à produire des photos de son fils en tant que garçon ressemblant étrangement au monstre aux yeux creux qui récolte maintenant le carnage en Ukraine.

Vera, du village pauvre de Metekhi dans l’ancien État soviétique de Géorgie, a affirmé que le président russe était le petit garçon malheureux qu’elle avait donné à l’âge de 10 ans.

Son récit intrigant détaille également son enfance traumatisante – ce qui peut expliquer en partie la psyché brutale de la cheville ouvrière du Kremlin.

Une interview exclusive de Sun donnée avant sa mort met également à nu son chagrin que l’homme dont elle était si fière était trop froid pour reconnaître la vérité cachée.

Et elle est allée sur sa tombe cette semaine n’ayant eu aucun contact pendant 60 ans avec l’homme qu’elle prétendait aimer.

Son récit est en contradiction avec l’histoire officielle de Vlad – qui indique que ses parents étaient Vladimir Poutine Snr. et Maria Shelomova.

Et son récit n’a jamais été catégoriquement prouvé.

Des sources géorgiennes ont confirmé hier que Vera est décédée de « vieillesse » dans la capitale Tbilissi et a été enterrée mardi dans sa ville natale de Metekhi.

Le petit ingénieur à la retraite a affirmé que le petit Vlad – qu’elle surnommait Vova – avait passé sa petite enfance dans le village à partir de l’âge de deux ans et demi.

Et elle a raconté comment les premières années de son fils ont été marquées par la terreur, les abus et la négligence de la part de son beau-père Georgi après son mariage.

À l’âge de 10 ans, elle a raconté comment son fils aux yeux tristes avait été renvoyé chez ses grands-parents à Ochyor, en Russie, et n’était jamais revenu.

Des documents découverts dans les archives de la ville la plus proche de Metekhi, Caspi, montrent qu’un Vladimir Poutine a été inscrit à l’école Metekhi de 1959 à 1960 et est né géorgien, pas russe.

Le récit de Vera est en contradiction avec la version officielle de l’enfance de Poutine, 70 ans, qui dit qu’il est né en 1952 à Leningrad – aujourd’hui Saint-Pétersbourg – et qu’il était le troisième fils d’un couple russe.

Son frère Albert, né dans les années 1930, est mort en bas âge et son autre frère Viktor, né en 1940, est mort de faim en 1942 pendant le siège de Leningrad, selon le récit officiel de Poutine.

Mais des trous suspects dans les horaires donnés ont ajouté du poids aux affirmations de Vera selon lesquelles leur chef a deux ans de plus, illégitime et non russe – ce qui a toujours été démenti avec véhémence par le Kremlin.

Vera a déclaré au Sun dans l’une de ses dernières interviews : « Mon rêve n’est pas de mourir sans que Vova me voie et me parle au moins une fois.

« Je le vois souvent dans mes rêves, mais il ne veut pas me parler. Dans la vie comme dans les rêves, il est bouleversé par ce que j’ai fait, il ne peut pas me pardonner ».

Racontant comment le traumatisme de l’enfance de son fils lui a été imposé par son beau-père, Vera a déclaré : « Il n’a pas battu Vova, mais il n’a pas caché son aversion pour lui.

« Il menaçait souvent de chasser « le bâtard » de sa maison.

« La journée passait sans qu’il dise un mot à l’enfant. Vova souffrait et le détestait, mais il avait aussi peur de l’homme et n’osait pas élever la voix.

«Il chassait souvent Vova de la maison pendant l’hiver, pieds nus, puis c’était à de gentils voisins de le mettre à l’abri.

« Quand mon mari, son beau-père, était mourant, il a eu des visions que Vova était de retour.

« Ses derniers mots ont été : « Demandez à ce petit garçon russe qui se tient dans le coin de venir s’asseoir et de manger avec nous ».

Vova était un garçon calme, un petit garçon attentionné Véra

« Il ne supportait pas de voir Vova à table, alors il mangeait souvent seul. »

Vera a raconté comment son fils intimidé est devenu insensible et introverti alors que ses tourments d’enfance se poursuivaient et commençaient à faire souffrir les animaux du village rural.

Elle a déclaré: «Vova était un garçon calme, un petit enfant réfléchi. Je garde toujours la fronde qu’il a fabriquée pour tirer sur les poulets des voisins.

« Ils n’étaient pas trop ravis à ce sujet et se plaignaient souvent.

« Bien qu’il soit silencieux, il était très compétitif et colérique, il ne supportait pas que quelqu’un de ses pairs soit meilleur que lui en quoi que ce soit – que ce soit à la pêche ou à la lutte.

« Il a toujours dû battre les autres et ne se reposerait pas tant qu’il n’aurait pas fait cela – fait mieux que quelqu’un d’autre.

« Mais malgré cela, il détestait l’intimidation et n’a jamais eu de disputes sérieuses avec ses camarades de classe, il a toujours essayé d’être un bon ami. »

Vera a raconté comment la période difficile de son garçon sous sa garde s’est terminée après qu’elle a fui son beau-père ivre vers ses parents en Russie.

Elle a déclaré au Sun: «Mon mari était un homme querelleur, aimait se battre, buvait beaucoup et était aussi un coureur de jupons, même s’il m’aimait.

« La nôtre n’était pas une maison tranquille à cause de cela. Vova a vu tout cela, a vu le manque de respect envers moi, mais avait trop peur de dire quoi que ce soit et de tenir tête à son beau-père.

«Après une autre dispute avec mon mari à la maison, j’ai quitté la maison et je suis retournée chez mes parents, avec Vova et la fille que j’ai eue avec Georgi.

« Après nous être réconciliés, je suis revenu, mais sans Vova – mes parents ne voulaient pas le rendre – ont dit qu’ils prendraient bien soin de lui.

« C’est la dernière fois que j’ai vu mon garçon. Ce sera mon plus grand regret jusqu’au jour de ma mort, d’avoir laissé mon petit garçon être enlevé de mes bras.

Vera a déclaré que son fils n’était jamais revenu parce que son père russe était furieux qu’elle ait épousé un Géorgien.

Elle a déclaré : « Ils ne m’ont jamais pardonné – je ne suis pas allée en Russie quand mon père est mort, mais j’y suis allée quand ma mère l’a fait – dans l’espoir qu’elle me dirait enfin où était mon fils et ce qui lui était arrivé.

« Elle était sur son lit de mort et voulait clairement me dire quelque chose, mais n’a pas pu.

« J’ai demandé à mes belles-filles, les femmes de mes frères, si elles savaient où se trouvait Vova, de ne pas me le cacher.

On ne sait pas, m’ont-ils dit. Un seul a avoué : j’ai juré à ton père que je ne te le dirais jamais, donc je ne peux pas te le dire.

« Plus tard, j’ai appris que mon père l’avait emmené dans un gymnase militaire (école du KGB) en disant : je l’ai emmené dans un endroit où ils feront de lui un vrai homme ».

« On m’a dit que plus tard, il est devenu militaire. Je suis fier… fier que les gens l’appellent le « Petit Staline ».

Vera a affirmé que le père de Poutine était un mécanicien russe, Platon Privalov, qui l’a mise enceinte alors qu’elle était mariée à une autre femme.

Elle affirme que son fils, surnommé « Vova », est né le 7 octobre 1950, exactement deux ans avant la date de naissance officielle de M. Poutine. En 1952.

Elle a épousé le soldat géorgien, Giorgi Osepahvili, et s’y est installée avec son fils avant de le rendre à ses parents sous la pression de son mari.

Shura Gabinashvili est un ancien professeur de russe de l’école du village de Metekhi qui aurait donné à l’enfant des cours de russe entre 1958 et 1960.

Et elle a affirmé avoir reçu des menaces de mort depuis qu’elle avait rendu ses affirmations publiques.

Elle a déclaré: « Il était l’enfant le plus petit de la classe, mais il a toujours voulu gagner à tout. »

Les experts de Moscou insistent toujours sur le fait que la photo en noir et blanc de Vera de son fils, âgé de sept ans, n’est pas le président russe.

Dmitry Peskov, porte-parole de M. Poutine, a rejeté les allégations.

Il a dit: « L’histoire n’est pas vraie. Elle ne correspond pas du tout à la réalité. »

Les photos d’enfance de Poutine ont été contestées au fil des ans Crédit : Alamy

Vera Poutina prétend depuis des décennies qu’elle est la mère de Poutine Crédit : YouTube

Poutine a continué de nier l’affirmation de Vera Crédit : AFP