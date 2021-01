La MÈRE d’une hôtesse de l’air retrouvée morte dans un hôtel de luxe dit qu’elle «ne peut pas accepter» le résultat de l’autopsie qui prétend qu’elle N’A PAS ÉTÉ violée.

Le corps sans vie de Christine Dacera a été retrouvé le jour du Nouvel An dans la baignoire de l’hôtel City Garden à Makati, aux Philippines, après y avoir fait la fête la nuit précédente.

La police a d’abord soupçonné qu’elle avait été tuée et a provisoirement inculpé 11 hommes avec qui elle faisait la fête.

Pourtant, l’autopsie officielle a confirmé que l’homme de 23 ans était décédé d’une «rupture d’un anévrisme de l’aorte».

Maintenant, sa mère Sharon a critiqué le rapport insistant sur le fait que sa fille avait été agressée sexuellement.

Elle a déclaré à l’émission Headstart: «Pour moi, ma fille a été violée.

«Si vous voyez le corps de Christine, si vous êtes la mère, vous ressentirez sûrement la douleur que Christine a souffert d’eux mais ma fille ne peut plus parler car elle est morte.

Sharon fait référence à des lacérations et des ecchymoses sur le corps de sa fille, qui n’avaient pas été consignées dans l’autopsie, comme preuve de l’inexactitude du rapport.

La vidéosurveillance effrayante des dernières heures de Christine la montre en train d’embrasser un homme alors qu’elle faisait la fête avec un groupe le soir du Nouvel An.

Christine a été retrouvée morte le lendemain et «du sperme et des lacérations» ont été retrouvés sur son corps.

Elle était également couverte de rayures et d’ecchymoses. À l’époque, les policiers ont déclaré qu’ils croyaient qu’elle avait été violée.

Rommel Galido, qui faisait la fête avec le jeune de 23 ans ce soir-là, dit à l’étoile philippine elle lui a dit pendant la fête: « Quelqu’un a mis quelque chose dans mon verre. »

Les 11 hommes provisoirement inculpés ont depuis été remis en liberté.

Le bureau du procureur de la ville de Makati a déclaré: «Les éléments de preuve présentés jusqu’à présent sont insuffisants pour établir que (Mme Dacera) a été agressée sexuellement ou violée».

La famille Dacera demandait maintenant que le médecin légiste de la police nationale philippine soit limogé de ses fonctions, à la suite de sa prétendue bousculade de l’autopsie de Christine.

Un avocat de la famille de Mme Dacera, Brick Reyes, a déclaré à l’Enquirer qu’ils pensaient que la jeune femme avait été droguée et maltraitée avant sa mort. Christine avait «déjà connu une intoxication» et se plaignait que ses boissons semblaient avoir été dopées pendant les célébrations du Nouvel An, a déclaré Reyes.

« Nous savons qu’il était tout à fait impossible (d’obtenir des preuves adéquates) étant donné qu’il y a déjà eu des compromis et que le corps a montré des signes de détérioration mais cela ne nous a pas découragés », a-t-il déclaré dans une interview samedi soir.

Le secrétaire à la Justice Menardo Guevarra a déclaré mardi qu’il avait reçu une notification de l’IBN selon laquelle des échantillons d’urine avaient été extraits avec succès du corps de Mme Dacera.

Celles-ci «fourniraient beaucoup d’informations à l’équipe médico-légale», a-t-il déclaré.

«Les résultats de l’examen de laboratoire peuvent sortir dans quelques jours», a ajouté le secrétaire à la Justice, Guevarra.

La mère de Mme Dacera pense que quelqu’un a mélangé une drogue à la boisson de sa fille.

«Il y a eu un crime, ma fille est morte. Il y a eu un crime », a-t-elle dit.

«Les responsables devraient être obligés de payer la mort de ma fille. C’est justice pour moi.