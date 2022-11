La maman du dernier soldat canadien tué en Afghanistan nommée Silver Cross Mother – Kelowna Capital News

On se verra à Noël.

C’était en octobre 2011 et Candy Greff se tenait devant un restaurant à Morinville, en Alberta, disant au revoir à son fils Byron Greff. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu’elle le verrait vivant.

Caporal-chef de 28 ans du 3e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry basé à Edmonton, Byron retournait en Afghanistan après une brève visite chez lui pour voir la naissance de sa fille, Brielle.

« C’était difficile de lui dire au revoir », se souvient Candy. « Mais en même temps : ‘Au revoir, je t’aime. Rendez-vous à Noël.

Quelques jours plus tard, Byron et 20 autres personnes ont été tuées lorsqu’un kamikaze a percuté avec sa voiture chargée d’explosifs un bus blindé transportant des troupes à travers Kaboul. Il était le dernier des 158 soldats canadiens tués dans la guerre en Afghanistan.

Onze ans plus tard, Candy a été nommée mère de la Croix d’argent de cette année par la Légion royale canadienne. Elle déposera une couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada le jour du Souvenir au nom de toutes les mères qui ont perdu des enfants au service du Canada.

Parlant de son fils de chez elle à Lacombe, en Alberta, Candy a rappelé Byron comme “un peu espiègle”, mais quelqu’un qui donnait tout son cœur à tout ce qu’il faisait. Cela comprenait jouer au hockey et jouer au golf avec sa femme, Lindsay.

Byron n’a pas grandi avec des amis ou des membres de la famille militaire, alors ce fut un peu une surprise lorsqu’il a dit à ses parents en 9e année qu’il voulait se joindre aux cadets à Red Deer. Trois ans plus tard, il annonce qu’il veut s’enrôler dans l’Armée canadienne.

“Je ne sais pas d’où il a eu l’idée, que ce serait quelque chose d’intéressant à faire,” dit Candy, ajoutant : “Ça m’a fait peur à mort. … Nous n’étions pas très étroitement associés à qui que ce soit dans l’armée à l’époque, et c’était effrayant.

Candy et son mari Greg ont néanmoins soutenu la décision de leur fils.

“C’était un jeune homme très déterminé, et c’est ce qu’il voulait. Et c’est ce qu’il faisait. Et nous avons dit : ‘Nous sommes fiers de vous. Fonce.'”

Byron avait 17 ans lorsqu’il est parti suivre une formation de base peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. Il venait d’avoir 18 ans lorsque des terroristes ont attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001, déclenchant plus d’une décennie de guerre en Afghanistan.

Les premières troupes canadiennes se sont déployées en Afghanistan au début de 2002 dans le cadre d’une mission dirigée par les États-Unis pour détruire al-Qaïda. Candy se souvient du moment où elle et son mari ont réalisé que leur fils pourrait les rejoindre.

«L’un des commandants lors de sa cérémonie de remise des diplômes s’est approché de Greg et moi et a dit: ‘Êtes-vous les parents d’un Byron Greff?’», se souvient-elle. « Il a dit : ‘Tu sais qu’il y a une chance qu’il doive aller en Afghanistan ?’ »

Byron finira par se déployer deux fois en Afghanistan. La première fois, c’était en 2007, date à laquelle des soldats canadiens ont été impliqués dans de violents combats avec des insurgés talibans dans la province méridionale de Kandahar.

Candy se souvient de la nervosité de ces mois alors que les nouvelles rapportaient que d’autres soldats canadiens avaient été tués et blessés. Mais Byron a réussi à faire rentrer sa famille, y compris Lindsay et leur jeune fils Kellar.

Quatre ans plus tard, Byron a été déployé lors de sa deuxième tournée en Afghanistan. Cette fois, les soldats canadiens ne combattaient pas les talibans. Au lieu de cela, Byron et d’autres entraînaient des soldats afghans dans ce qui était censé être une mission relativement sûre.

Bien que Byron ait été le dernier soldat canadien à mourir en Afghanistan avant la fin officielle de la mission militaire du Canada en 2014, Candy dit que cette distinction n’a aucune signification ou importance particulière pour elle.

“Parce que chaque personne tuée là-bas (est) tout aussi importante que la première ou la dernière, ou l’une d’entre elles entre les deux”, a-t-elle déclaré. “Tous les conflits auxquels les forces armées ont participé et tous ceux qui ont perdu la vie sont tous très importants.”

Près d’une décennie après la mort de Byron, l’Afghanistan a été repris par les talibans. Alors qu’elle dit qu’elle est triste pour les Afghans là-bas qui avaient espéré la liberté, Candy pense que son fils et ses collègues ont néanmoins fait du bien au pays.

“Il a travaillé dur”, a-t-elle déclaré. “Il a fait ce qu’il devait faire là-bas et a fait une différence, je crois en mon cœur.”

Candy a dit qu’elle pensera à son fils ainsi qu’à tous les autres Canadiens qui ont sacrifié leur vie au service de leur pays lorsqu’elle déposera une couronne le jour du Souvenir.

Et tandis qu’elle continue de ressentir la douleur et la tristesse de sa perte dans son cœur, “Je dois garder la tête haute. C’est ce que Byron voudrait de nous tous.

—Lee Berthiaume, La Presse Canadienne

AfghanistanMilitaire