La maman du bébé de Tristan Thompson, Maralee Nichols, fait de l’ombre à la star de la NBA dans un nouveau message alors qu’il attend son deuxième enfant avec Khloe Kardashian

La maman du bébé de TRISTAN Thompson, Maralee Nichols, a ombragé la star de la NBA dans un nouveau post.

Elle a posé dans son premier Instagram depuis que la nouvelle a éclaté, il attend un deuxième enfant avec Khloe Kardashian –

Getty

La maman du bébé de Tristan Thompson, Maralee Nichols – ils partagent le fils Theo – a enfin posté[/caption]

INSTAGRAM/maraleenichols

Sa légende a ombragé Tristan, son bébé papa absent attend maintenant un autre enfant avec Khloe Kardashian[/caption]

Lundi, Maralee, 31 ans, a affiché sa silhouette sur Instagram.

Travaillant une paire de jeans délavés avec ses longs cheveux bruns, elle pencha la tête en arrière vers la caméra tout en montrant ses courbes.

“La maman de Theo”, l’instructeur de fitness a simplement intitulé son cliché sensuel.

Les fans n’ont pas remis en question le fait qu’elle tirait sur son bébé papa, joueur de basket-ball et père rapide.

L’année dernière, Tristan, 31 ans, a trompé la célèbre star de télé-réalité Khloe et a admis avoir engendré un enfant nommé Theo avec l’ancienne maîtresse Maralee.

Il ne paie “toujours” pas de pension alimentaire, a appris The Sun plus tôt, et ne l’a jamais rencontré.

“Magnifique, nous avons besoin de vos réflexions sur le trashtan”, a écrit un fan sous la photo de Maralee.

“La maman ET le papa de Theo tout en un”, a écrit un autre.





« Est-ce que Tristan a essayé de voir Théo ? Tu es magnifique », a écrit un troisième.

« Où est le père de Théo ? déchiré un cinquième.

BÉBÉ KHLOE

Le cliché frémissant a marqué le premier message de Maralee depuis que le mot sauvage du bébé de Tristan avec Khloe a éclaté.

Khloe et Tristan partagent True, 4 ans, et ont leur nouveau bébé par maternité de substitution.

Leur conception survient juste un mois avant que son infidélité ne soit découverte par elle – et plus tard, dans son émission Hulu.

Un représentant de la star de The Kardashians a déclaré : « Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre.

Un initié a révélé à PageSix : “Khloé a toujours voulu un petit frère pour True et a décidé d’aller de l’avant avec le bébé avec le soutien de sa famille.”

La source a ajouté que bien que les deux attendent un bébé, Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble.

PROCÈS MARALEE

Maralee, quant à elle, poursuit la star de la NBA pour pension alimentaire pour enfants et ce depuis des mois maintenant.

“Maralee a dit à des amis que Tristan ne payait toujours pas de pension alimentaire pour enfants”, a partagé une source avec The Sun le vendredi 15 juillet.

“Et [he] veut se battre contre cela devant les tribunaux », ont-ils ajouté.

Tristan est également le père de son fils Prince, cinq ans, avec son ex Jordan Craig, en plus de True et Theo, maintenant âgé de sept mois.

Maralee a affirmé que le joueur des Chicago Bulls n’avait jamais rencontré son fils en bas âge au milieu du refus de paiement.

Le représentant de Maralee, Harvey Englander, a affirmé que le père du garçon “n’a fait aucune tentative pour rencontrer leur fils et n’a fourni aucune aide financière”.

Elle a déménagé de la Californie au Texas et il l’a qualifiée de “chercheuse d’or” au milieu de leur vilaine bataille pour la garde.

En mars 2022, elle a exigé que le basketteur paie environ “47 000 dollars” par mois et 1 million de dollars de frais juridiques.

Selon Us Weekly, elle a affirmé que la star du sport avait un “revenu de 9,7 millions de dollars à elle seule” en tant qu’athlète professionnelle.

“CINQ OU SIX ENFANTS”

Au milieu de tout cela, une source a déclaré à US Weekly le 15 juillet : “Elle est vraiment concentrée sur l’éducation de Theo.”

Le point de vente a ajouté qu’elle “naviguait dans la maternité en tant que mère célibataire” et qu’elle n’était pas “surprise” qu’il élargisse sa progéniture en général.

“Au cours de leur relation, il lui a dit qu’il voulait cinq à six enfants”, a déclaré la source avec fracas.

Il a également partagé la vedette dans un clip vidéo de Drake où le rappeur a épousé 26 femmes.

En janvier, Tristan a admis dans un long post sur Instagram qu’il était bien le père de l’enfant de Maralee.

Tristan a révélé les résultats de paternité, il a également présenté des excuses publiques à Khloe.

Lundi, le joueur des Chicago Bulls a été aperçu main dans la main avec une femme mystérieuse en Grèce, avant l’arrivée de son bébé.

Tristan a déjà été vu en train de profiter de la scène de la fête dans la boîte de nuit connue sous le nom de Bonbonniere Mykonos, selon TMZ.

Pendant ce temps, une source a déclaré à PEOPLE le mois dernier que Khloe voyait un investisseur en capital-investissement à qui elle avait été présentée par sa sœur, Kim.

Instagram/maraleenichols

Maralee a fièrement écrit “Theo’s Mom”[/caption]

Instagram

Elle et Tristan partagent le fils qu’il n’a «jamais rencontré» – il a été conçu un mois avant que lui et Khloe Kardashian ne commencent le processus d’avoir leur deuxième enfant[/caption]

Getty Images – Getty

Le joueur de la NBA a 4 enfants avec 3 femmes différentes et “ne paiera pas de pension alimentaire” pour Theo de Maralee[/caption]