La maman du bébé de Ne-Yo parle de tomber enceinte pendant son mariage

La femme Ne-Yo est tombée enceinte lors de son mariage avec Crystal Renay s’exprime pour la première fois depuis le divorce du couple.

En août dernier, Crystal Renay a demandé le divorce de Ne-Yo, affirmant avoir accueilli un enfant avec une autre femme pendant leur mariage. Au cours des derniers mois, alors que le couple a finalisé son divorce, ces allégations se sont avérées vraies. Maintenant, l’autre femme qui est à nouveau enceinte s’ouvre sur ses frustrations concernant la situation sur les réseaux sociaux.

Dans un post récent de la femme, Sadé, elle a réfléchi à la douleur de tomber enceinte du bébé de Ne-Yo alors qu’il était marié à quelqu’un d’autre. Elle a partagé ses réflexions sur la situation tout en publiant des photos de maternité sur sa page Instagram, affirmant qu’elle devait se choisir à l’avenir afin d’être leur pour son bébé.

“Accepter les circonstances délicates, quand je sentais que je ne pouvais tout simplement pas assumer une autre charge, surtout au détriment du bonheur d’une autre personne… parfois même le mien… n’était pas la décision la plus facile”, a écrit Sade dans sa légende. « Cependant, je dois me choisir. Par conséquent, je dois te choisir. La joie que Braiden me donne chaque jour me renforce et me fait savoir que je peux le faire avec grâce… avec amour, compassion et pénitence.

Elle a poursuivi: «Je vous attends patiemment. Prêt pour ce voyage. Prêt 4 les leçons et les bénédictions. J’ai hâte de te rencontrer ma renoncule !! 💋xoxo MAMAN.