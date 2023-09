La maman du bébé de Ne-Yo arrêtée pour avoir prétendument combattu un enfant

L’ex-petite amie de Ne-Yo, Sade Bagnerise, n’est clairement pas en compétition pour le titre de « Maman de l’année » après son arrestation pour avoir prétendument aidé son fils à sauter un enfant.

La police l’a arrêtée pour cruauté envers les enfants après qu’elle aurait aidé son fils aîné à se disputer avec un camarade de classe. RadarOnline a obtenu les documents déposés par la mère de l’enfant, Veronica Madison, contre l’homme de 35 ans.

La pétition affirme que Sade « a prémédité cet acte » avec son fils, qu’elle ne partage pas avec l’auteur-compositeur-interprète Ne-Yo.

Veronica dit que Sade et son fils ont voyagé depuis leur domicile jusqu’à l’arrêt de bus de son quartier. Ensuite, ils se seraient cachés derrière des buissons avant de s’en prendre à son fils alors qu’il sortait du bus scolaire.

Des spectateurs et des images de caméra ont filmé Sade en train de frapper le garçon tandis que son fils le battait également.

Dans la pétition, Veronica a déclaré que des témoins avaient vu Sade « donner des coups de pied et étrangler mon fils avant de lui asperger le visage de gaz poivré. Des témoins oculaires ont prévenu les forces de l’ordre, et à ce moment-là [Sade] et son fils a fui les lieux.

La mère en colère a déclaré que des témoins étaient restés sur les lieux et « avaient raconté à la police ce qu’ils avaient vu ».

Les ambulanciers sont également arrivés pour soigner le garçon des effets secondaires du spray au poivre sur ses « yeux, ses cheveux et sur son corps ».

Le drame ne s’est pas terminé ce jour-là, affirme Veronica. Après l’incident présumé, elle affirme que le fils de Sade a continué à le menacer verbalement sur les réseaux sociaux.

Elle affirme également que le complice présumé de Sade a envoyé des messages et tenté des appels vidéo. Il aurait même menacé de « tuer mon fils en vidéo ».

« C’est la 3ème altercation avec mon fils » et l’enfant de Sade, explique la maman inquiète. « Les trois fois [Sade’s son] a convoqué mon fils pour se battre. Les deux dernières fois, il l’a attaqué sans prévenir. Une fois à l’école et une fois à l’arrêt de bus.

« Il a également menacé de pénétrer dans ma maison et de faire du mal à mon fils, à moi-même et à ma mère, à plusieurs reprises, avec des coups de feu », a déclaré Veronica.

Veronica affirme que son fils n’a rien à reprocher au fils de Sade – laissant aux tribunaux le soin de déterminer qui est le véritable instigateur.

Dans la pétition de mars 2023, Veronica a déclaré : «[Sade] a été arrêté et est actuellement détenu à la prison du comté de Fulton. Des accusations ont également été portées contre l’enfant. Les conditions de la caution stipulent qu’il n’y a aucun contact avec ma famille. Ce [restraining order petition] est déposé pour faire appliquer davantage la décision.

En plus des accusations de cruauté envers les enfants au premier et au troisième degré, elle a également été accusée de coups et blessures le 27 mars.

Après avoir déposé une caution de 31 000 $, Sade a été libéré le 29 mars.

Sade a dit RadarOnline« Mon fils était victime d’intimidation et s’éloignait des enfants de son école et je ne me suis impliqué que pour l’aider et le protéger, comme le ferait n’importe quelle mère. En tant que citoyen respectueux des lois, je m’engage pleinement à coopérer avec les autorités judiciaires et à fournir toutes les informations nécessaires pour garantir une résolution juste et équitable. »

Elle nous a perdus en « le protégeant comme n’importe quelle mère le ferait ».

La bataille pour la garde de Ne-Yo avec Sade Bagnerise se poursuit après que l’ADN a confirmé qu’il est le père

Sade continue d’ajouter à ses problèmes juridiques alors qu’elle et Ne-Yo se battent pour la garde de leurs deux jeunes enfants.

Comme indiqué précédemment, Ne-Yo a déposé une requête pour établir la paternité et la pension alimentaire des enfants en mai, quelques mois seulement après l’arrestation de Sade.

Ne-Yo a affirmé être le père de Braiden Bagnerise, né en 2021 et de Brixton Smith, né en février 2023. Cependant, le chanteur de « So Sick » a demandé une analyse de sang ADN pour vérifier qu’il est bien le père.

En plus de ses deux garçons avec Sade, Ne-Yo – né Shaffer Smith – a un total de 7 enfants. Madilyn, 12 ans, Mason, 11 ans, Shaffer Chimere Jr. « SJ », 7 ans, Roman, 5 ans et Isabella Rose, 2 ans.

Nous savons que si Veronica pouvait faire ce qu’elle voulait, Sade serait enterré sous la prison.

