Per Lauren, son personnage Alex travaille dans un bureau et espère devenir avocat. «Je me rapporte à ça,» continua-t-elle. « J’ai aimé qu’elle soit un peu perdue. Tu sais, Lorelai intervient certainement avec confiance dans la plupart des situations et c’est quelqu’un qui a encore du pain sur la planche. »

Nous parlons bien sûr de Lauren Graham , qui a joué les mères célibataires Lorelai Gilmore, entre 2000 et 2007 sur Gilmore filles, et Sarah Braverman, entre 2010 et 2015 sur La parentalité. Et, le vendredi 26 mars, les fans verront Lauren entrer dans un rôle matriarcal différent sur Disney +. Les puissants canards: des changeurs de jeu.

