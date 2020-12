La mère de LadBaby a partagé une histoire déchirante sur sa lutte pour payer la nourriture de sa famille alors que l’argent était vraiment serré.

Mark et Roxanne Hoyle ont sorti une autre chanson de Noël sur le thème de la nourriture, cette fois appelée, Don’t Stop Me Eating ‘, afin de collecter des fonds pour l’association caritative Trussell Trust.

Dans une vidéo en larmes, Roxanne a rappelé une époque où la famille n’avait que 20 £ par semaine à dépenser en nourriture.

Lors d’un voyage de magasinage, elle a réalisé que la facture totale s’élevait à 20,70 £ et qu’elle manquait de 70 pence.

Elle a déclaré dans la vidéo: « Je reviendrai toujours à un moment de notre vie où Mark et moi devions respecter un budget.







(Image: LadBaby / Youtube)











«Mark et moi avons décidé de devenir parents et nous sommes passés au revenu de parent seul.

«Il y avait un budget chaque semaine après toutes les factures et tout ce que coûte la vie et nous avions 20 £ par semaine pour acheter de la nourriture.

«Ce jour-là, nous sommes allés au supermarché et nous avions 20 £, nous avions les couches, nous avions du gel douche, des pâtes, juste ce dont vous avez besoin. Je me souviens être arrivé à la caisse.







(Image: LadBaby / Youtube)



« La dame a tout mis en œuvre et elle a dit: » C’est 20,70 £ « .

«J’étais juste comme, ‘oh mon Dieu’. C’était de la panique pure. J’avais 20 £ exactement.

«Je n’oublierai jamais la personne à l’arrière. Je viens remettre les couches et les lingettes pour bébé. J’étais comme si nous devions nous en passer.







(Image: ladbabyofficial / Instagram)



«Il y avait ce type et il a dit, ‘ça va?’ Il est littéralement allé te voir et m’a donné une chique. Tu veux tout donner à tes enfants et à l’époque je voulais juste le serrer dans mes bras.

Elle a ajouté: « Je n’oublierai jamais ce que j’ai ressenti en tant que maman. Je ne veux jamais que quiconque soit assis à cette table en disant, ils mangent, mais ils n’ont rien devant eux.

« Les gens peuvent juger mais je ne veux pas que les gens se sentent gênés par cela. »