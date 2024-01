La maman de la fille Jason Kelce Lifted partage ce que Taylor Swift a fait

Le dernier match des Chiefs de Kansas City a été rempli de moments en famille Kelce.

Alors que Taylor Swift s’est de nouveau présentée pour soutenir son petit ami Travis Kelce, son frère, Jason Kelce, et sa belle-sœur, Kylie Kelce, étaient également présents lors du match des Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo le 21 janvier.

Après avoir célébré l’atterrissage de son frère en enlevant sa chemise, Jason Kelce était de bonne humeur et a soulevé un jeune fan de Swift pour rencontrer la pop star.

Jessica Piazza, la mère de cette même fille, Ella, 8 ans, se confie AUJOURD’HUI sur le moment où le centre des Eagles de Philadelphie a aidé sa fille à dire bonjour à Swift.

“Je n’avais aucune idée à quel point c’était viral jusqu’à ce que je me réveille à 6 heures du matin avec des milliers de SMS d’amis qui l’ont vu d’abord sur Barstool Sports, puis partout !” Piazza, qui est un fan de longue date des Bills, l’a déclaré AUJOURD’HUI le 22 janvier.

Dans la vidéo capturée du moment, Jason Kelce tient Ella alors qu’elle montre son signe à Swift et lui dit bonjour.

Piazza, qui a grandi à Rochester, New York, et travaille pour l’Autism Partnership Foundation, a déclaré AUJOURD’HUI que c’était le premier jeu d’Ella. L’élève de troisième année, a-t-elle dit, n’est pas « encore totalement consciente » de sa nouvelle renommée.

« Elle sait seulement ce que nous lui avons dit jusqu’à présent ! Beaucoup de parents de ses amis nous appellent parce que les amis d’Ella meurent d’envie de lui parler », a déclaré Piazza. “Nous allons donc FaceTime à tous ses amis sur le chemin de l’aéroport.”

Piazza a déclaré que la famille était censée aller au match le week-end dernier, mais que celui-ci avait été reporté et qu’ils n’avaient pas pu se rendre à la nouvelle date.

« Nous avons dû vendre nos billets. C’était tellement décevant à l’époque. Mais ensuite, quand cet autre jeu est arrivé, nous savions que nous devions essayer d’obtenir des billets et nous l’avons fait ! dit-elle.

En savoir plus

La chance était de leur côté cette fois-ci. Cependant, la famille était d’abord assise en face de l’endroit où se trouvaient Swift et les Kelce.

«Ella a travaillé si dur sur cette pancarte. Et la semaine précédente, elle disait à tous ses amis à l’école qu’elle allait rencontrer Taylor Swift au match”, a déclaré Piazza. «Je savais où nous étions assis – et c’était clair de l’autre côté du stade, d’où les Kelces étaient probablement assis. Mais je ne voulais rien dire.

Cependant, un ami de Piazza était assis dans la section où se trouvaient Swift et les Kelce et leur a dit d’échanger leur siège avec eux à la mi-temps afin qu’Ella puisse avoir une chance de voir Swift.

Recommandé

Ils n’avaient aucune idée de qui d’autre se trouvait dans la boîte de Swift lorsqu’ils sont passés et encore moins que Jason Kelce avait enlevé sa chemise.

« C’était la mi-temps et beaucoup de gens avaient quitté leur siège pour aller aux toilettes ou prendre un verre ou autre, alors nous avons juste essayé de monter de plus en plus haut. C’était vraiment Ella qui ouvrait la voie », se souvient la maman. « Quand les gens ont vu son panneau, tout le monde a commencé à l’aider. C’était vraiment mignon.

Ils ont finalement attiré l’attention de Jason Kelce après que les gens dans la foule ont commencé à lui crier d’aider Ella et une autre petite fille qui se trouvait également à proximité.

“Je pensais que c’était Ryan Fitzpatrick (ancien quart-arrière des Bills) parce qu’il a une barbe et arrache toujours sa chemise”, a déclaré Piazza. «Et puis tout le monde disait que c’était Jason Kelce. Tout s’est passé si vite! Et tous ceux qui sont fans de football savent que Jason Kelce est un père de fille, donc je savais qu’elle était entre de bonnes mains !

Quant au moment où Ella a finalement vu Swift ?

“Elle m’a répondu et a souri”, a déclaré la fière maman. «Et Ella était au paradis absolu. Elle ne réalise probablement toujours pas à quel point Jason Kelce est une grande star. Elle n’arrivait tout simplement pas à croire qu’elle avait vu Taylor ! Le reste du match, elle était au septième ciel.

Piazza a déclaré qu’Ella était « la plus grande » fan de Swift, qu’elle avait organisé une fête d’anniversaire sur le thème de Swift l’année dernière et qu’ils étaient allés au « Eras Tour » le jour de la fête des mères. Pendant ce temps, la chanson Swift préférée d’Ella était « You Belong With Me », mais maintenant c’est « My Tears Ricochet », a déclaré Piazza, ajoutant : « Elle est danseuse, donc elle fait tous ses récitals de danse sur toutes les chansons de Taylor Swift. Elle a trouvé le concert absolument incroyable.

Piazza et Ella, qui sont basées en Californie, se rendront désormais à New York et discuteront avec AUJOURD’HUI de leur expérience. La mère a dit qu’Ella « comprend » qu’elle va passer à la télévision « et prend tout cela avec calme ».

Ajoutant : « Elle est un peu nerveuse, mais très excitée. Elle sait que beaucoup de gens l’ont vue rencontrer Taylor Swift et elle trouve ça plutôt cool.

Connectez-vous à l’épisode d’AUJOURD’HUI de mardi pour voir Ella discuter de son moment Swift et Jason Kelce.