David Walliams a révélé que sa mère avait flirté avec le désagréable Sir Roger Moore – offrant même de faire de la star de James Bond une tarte au berger.

La bande dessinée a déclaré que la mère Kathleen avait imaginé les Living Daylights de Sir Roger lorsque le trio s’est rencontré à Monaco.

Et elle a proposé de concocter son plat préféré.

David, 49 ans, a déclaré à propos de la légende du cinéma: «Toutes les femmes que je lui ai présentées sont tombées amoureuses de lui immédiatement.

«C’était la même chose avec ma mère qui, quand nous avons dîné une fois à Monaco et qu’il a dit qu’il ne pouvait plus avoir de pâté au berger, elle a dit: ‘Oooh, je vais vous faire une tarte au berger, Sir Roger.





(Image: Corbis via Getty Images)



Le juge de BGT Walliams a déclaré que lui et Sir Roger étaient devenus amis dans les années précédant sa mort en 2017.

«Je suis allé à ses funérailles parce que nous sommes devenus amis plus tard dans la vie.

«Il avait un sens de l’humour fantastique, auto-dépréciant et tellement chaleureux.

«C’était un personnage incroyable. Il se moquait de lui en tant qu’acteur, il disait: «J’ai de mauvaises critiques pour les films dans lesquels je ne suis même pas.» »

Moore n’est pas la seule célébrité fan de tartes au berger. Parmi les autres à apprécier le favori, citons Sir Keith Richards, David Beckham et Simon Cowell.

L’auteur pour enfants David a rappelé le dîner sur Radio 2, discutant de la musique qui a façonné sa vie.





(Image: Getty Images / iStockphoto)



Il a ensuite révélé à quel point la pop star Kate Bush était un fantôme.

Il a déclaré: «À l’époque, Kate Bush et sa chanson Wuthering Heights l’ont vraiment mise sur la carte et je me suis tourné vers ma mère et j’ai dit:« De quoi s’agit-il?

«Maman a dit:« Eh bien, la chanson Wuthering Heights est en fait un livre et elle joue Cathy, un fantôme qui est revenu hanter son amant Heathcliff.

Sir Roger Moore 1927-2017

«Maintenant, quand vous êtes jeune, vous ne savez évidemment pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, alors j’ai pensé que Kate Bush était en fait un fantôme de la vraie vie.

«Alors je pensais qu’ils avaient un fantôme sur Top of the Pops qui chantait donc ça m’a toujours jeté un sort quand j’étais enfant et continue de me jeter un sort.

Life in a Mix Tape avec David Walliams est disponible sur BBC Sounds